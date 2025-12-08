Правительство приняло ускоренное бронирование для бизнеса Сегодня 13:36

Правительство приняло ускоренное бронирование для бизнеса

Сегодня Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Нововведения направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Что изменилось

Одно из важных нововведений — возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней — период, в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета. Такое новшество позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур.

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование. Теперь решение принимается быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

Читайте также Изменения в бронировании: ВР разрешила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

«Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронирования работников на период устранения нарушений воинского учета — это то, что бизнес давно ожидал», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Нововведения начинают действовать с даты официальной публикации постановления Кабинета Министров.

Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.