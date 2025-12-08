0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство приняло ускоренное бронирование для бизнеса

53
Правительство приняло ускоренное бронирование для бизнеса
Правительство приняло ускоренное бронирование для бизнеса
Сегодня Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Нововведения направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Что изменилось

Одно из важных нововведений — возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней — период, в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета. Такое новшество позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур.
Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование. Теперь решение принимается быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.
Читайте также
«Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронирования работников на период устранения нарушений воинского учета — это то, что бизнес давно ожидал», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
Нововведения начинают действовать с даты официальной публикации постановления Кабинета Министров.
Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и использовать расширенные возможности для защиты своих работников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БронированиеВоеннообязанныйВоенный учет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems