ЕС готовит Украине 210 млрд евро: страны, которые поучаствуют

Европейская комиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия станут главными гарантами экстренного кредита для Украины в размере 210 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Politico

Согласно документам ЕК, гарантии стран рассчитываются на основе валового национального дохода, поэтому ожидается, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основное бремя по обеспечению экстренного кредита Украине.

Самую большую долю около 51,3 млрд евро должна взять на себя Германия. В свою очередь Франция должна будет обеспечить 34 млрд евро, а Италия — 25,1 млрд евро.

Такие обязательства позволят ЕК обеспечить поддержку всех стран-членов и получить одобрение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера для выделения кредита, призванного поддержать экономику Украины в 2026—2027 годах.

Документами ЕК также предусмотрено, что страны ЕС должны индивидуально предоставить миллиарды евро для обеспечения кредита в размере 210 миллиардов евро.

Предложенный механизм кредитования призван поддержать экономическую стабильность Украины и усилить финансовую помощь на фоне войны с россией. ЕК ожидает, что решения по гарантиям будут приняты в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить своевременную реализацию программы.

На сегодняшний день в ЕС заморожено около 210 млрд евро российских суверенных активов, из которых 185 млрд евро хранятся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Местонахождение оставшихся 25 млрд евро официально не объявлено.

Бельгия не возражает против использования этих средств, однако правительство страны требует, чтобы другие страны ЕС распределили вышеупомянутые риски, ведь сумма равна трети ВВП страны.

