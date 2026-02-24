Восстановление Украины будет стоить $588 млрд — обновленная оценка Всемирного банка Сегодня 11:02

Украине необходимо 587,7 млрд долларов США для восстановления после четырех лет полномасштабной войны, развязанной россией. Это почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны в 2025 году.

Об этом говорится в совместном отчете Всемирного банка, правительства Украины, ООН и Европейской комиссии, передает Kyiv Post.

Расчет основан на оценке разрушений по состоянию на 31 декабря 2025 года. По сравнению с прошлогодней оценкой потребности в восстановлении выросли на 12%. В течение зимы россия совершила масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего миллионы людей оставались без отопления и электроснабжения.

Самые большие потребности

Наибольших расходов на восстановление требует транспортный сектор — 96 млрд долларов. Секторы энергетики и жилищного фонда нуждаются примерно по 90 млрд долларов каждый. На расчистку завалов и разминирование, которые в отчете определены как «управление взрывоопасными рисками», предусмотрено 28 млрд долларов.

Кроме того, поврежден или разрушен более чем каждый седьмой жилой дом в Украине.

Наибольшие объемы инвестиций потребуются прифронтовым регионам, а именно Донецкой и Харьковской областям. Для восстановления столицы Украины Киева необходимо более 15 млрд долларов.

Авторы документа отмечают, что потребности в восстановлении и отстройке рассчитаны на десятилетний период.

Международная помощь

По данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года западные партнеры выделили Украине более 400 млрд долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи.

В январе в Брюсселе сообщили, что запланированный заем ЕС на 90 млрд евро (около 106 млрд долларов) в основном будет направлен на покрытие военных расходов Украины. Остальные средства предусмотрены для общей бюджетной поддержки.

524 млрд долларов. В 2025 году Всемирный банк оценивал , что общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия должна составить

