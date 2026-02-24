Начали действовать 10% глобальные пошлины на импорт в США Сегодня 11:44

Президент США Дональд Трамп ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных в выходные 15%.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщение американской таможни.

Тарифы начали действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (7:01 по Киеву).

Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрены исключения, сообщает NBC News.

В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Верховный суд США в пятницу большинством голосов принял, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Ответный трамп принял решение повысить уровень пошлин по импорту из всех стран мира сначала до 10%, а затем — до 15%.

«Я принял решение немедленно повысить пошлины для всех стран мира (…) с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство», — написал президент в субботу в соцсети Truth Social.

В этом случае он использовал закон о торговле 1974 г., который разрешает вводить такие тарифы сроком на 150 дней, тогда как признанное незаконным прошлогоднее решение опиралось на принятый в 1977 г. закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Объявляя о введении 10-процентных пошлин в пятницу, Белый дом сообщил, что эти меры не будут распространяться на широкий спектр товаров, включая Канаду и Мексику.

