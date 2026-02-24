Упрощение для бизнеса: акты предоставленных услуг стали необязательными Сегодня 15:49

Предприниматель подписывает документы

24 февраля Верховная Рада приняла законопроект № 14023, который вносит изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ делает подписание актов предоставленных услуг добровольным и упрощает документооборот для бизнеса.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«За» принятие документа в целом проголосовали 230 народных депутатов.

Автор документа — председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он прокомментировал принятие законопроекта, назвав его «значительным шагом в дерегуляции бизнеса».

Что изменится для бизнеса

Предприниматели обязаны подписывать двусторонние акты предоставленных услуг, которые налоговая служба требует при проверках. Их отсутствие может стать основанием для санкций, даже если факт предоставления услуги подтверждался оплатой.

Согласно законопроекту, подтверждением предоставленной услуги будет счет-фактура (инвойс), подписанный исполнителем, и его оплата. Такая практика уже действует в европейских странах, где инвойсы являются основным финансовым документом. Такой подход частично уже реализован в сфере внешнеэкономической деятельности.

Читайте также Как бизнесу привлечь и приумножить средства — перечень инструментов

При оформлении акта предоставленных услуг реквизиты, такие как должность, фамилия и подпись со стороны заказчика, не будут обязательными, если порядок оформления предусмотрен договором и стоимость услуг уплачена полностью в безналичной форме.

При этом новые правила не распространяются на услуги, оплаченные за счет бюджетных средств — для них соблюдаются действующие требования к первичным документам.

Что это даст

Как отмечается, отмена обязательных актов уменьшит бюрократическую нагрузку на бизнес, устранит основания для налоговых споров и приблизит систему бухгалтерского учета Украины к стандартам ЕС.

Ранее мы сообщали , что в результате каждая пятая компания потеряла более $10 млн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.