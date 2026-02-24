0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Упрощение для бизнеса: акты предоставленных услуг стали необязательными

44
Предприниматель подписывает документы
Предприниматель подписывает документы
24 февраля Верховная Рада приняла законопроект № 14023, который вносит изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ делает подписание актов предоставленных услуг добровольным и упрощает документооборот для бизнеса.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«За» принятие документа в целом проголосовали 230 народных депутатов.
Автор документа — председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он прокомментировал принятие законопроекта, назвав его «значительным шагом в дерегуляции бизнеса».

Что изменится для бизнеса

Предприниматели обязаны подписывать двусторонние акты предоставленных услуг, которые налоговая служба требует при проверках. Их отсутствие может стать основанием для санкций, даже если факт предоставления услуги подтверждался оплатой.
Согласно законопроекту, подтверждением предоставленной услуги будет счет-фактура (инвойс), подписанный исполнителем, и его оплата. Такая практика уже действует в европейских странах, где инвойсы являются основным финансовым документом. Такой подход частично уже реализован в сфере внешнеэкономической деятельности.
Читайте также
При оформлении акта предоставленных услуг реквизиты, такие как должность, фамилия и подпись со стороны заказчика, не будут обязательными, если порядок оформления предусмотрен договором и стоимость услуг уплачена полностью в безналичной форме.
При этом новые правила не распространяются на услуги, оплаченные за счет бюджетных средств — для них соблюдаются действующие требования к первичным документам.

Что это даст

Как отмечается, отмена обязательных актов уменьшит бюрократическую нагрузку на бизнес, устранит основания для налоговых споров и приблизит систему бухгалтерского учета Украины к стандартам ЕС.
Ранее мы сообщали, что в результате каждая пятая компания потеряла более $10 млн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems