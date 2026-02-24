Как бизнесу привлечь и приумножить средства — перечень инструментов Сегодня 10:20

Управляющий активами группы ICU Григорий Овчаренко на сцене FinYear

Когда бизнес испытывает дефицит средств, возникает необходимость их привлекать. В то же время, когда у компании имеется достаточный объем ресурсов, актуальным становится вопрос их эффективного размещения.

Где взять финансирование предпринимателям и куда вложить деньги? Об этом рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко во время конференции FinYear, состоявшейся в Киеве 20 февраля.

Что не так с кредитами для бизнеса

Как пояснил Овчаренко, кредитование оживилось, и хотя оно еще не устоялось, банки по-прежнему являются основным источником привлечения капитала. Несмотря на то, что ставки существенно отличаются, все же есть позитив — они постепенно снижаются.

«В этом году первым позитивным сигналом стало снижение учетной ставки, а в дальнейшем ожидается ее дальнейшее уменьшение еще на 0,5%. Это благоприятная новость для бизнеса, ведь кредиты становятся доступнее, а привлечение финансирования проще. Однако именно это и есть проблема для банковского кредитования — залог не безграничный, и в случае большей необходимости возникает необходимость предоставить в залог собственное имущество. Это не совсем привлекательный инструмент, потому что это дополнительные риски для бизнеса», — отметил Овчаренко.

По мнению эксперта, бизнес начинает искать другие каналы привлечения. Один из них — это выпуск собственного долга корпоративных облигаций. Одним из ключевых недостатков оставалась чрезмерная сложность процедуры выпуска таких инструментов. В то же время, благодаря ряду шагов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку этот процесс был существенно упрощен, что уже дало толчок к активизации их размещения.

С другой стороны — когда есть ликвидность, возникает вопрос, куда бизнесу ее девать. В таких случаях банки остаются основным направлением размещения.

«Проблема в том, что бизнесу нужны деньги именно сейчас, а не через месяц, не через три. Обычно это приводит к тому, что единственная возможность — овернайт или мобильный депозит. Разница, образующаяся между стоимостью привлеченных денег и стоимостью размещенных денег, создает с одной стороны проблему, а с другой — возможности. Возможности для того чтобы повысить доходность по свободной ликвидности», — отмечает Овчаренко.

Основные источники привлечения и эффективного размещения средств для развития бизнеса

ОВГЗ

ОВГЗ — это долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Украины. Это привлекательный инвестиционный инструмент и поддержка экономики Украины, поскольку в нем сочетаются безопасность, доходность и ликвидность. Минфин гарантирует выплату по облигациям, а развитый рынок ОВГЗ дает возможность легкой продажи при необходимости.

Читайте также Доходность гривневых ОВГЗ в январе достигла 17,8%

Выплата дохода раз в полгода (купонные платежи).

Срок — от нескольких месяцев до 3 лет.

Ставки — от 13 до 17%.

30+ разных выпусков, чтобы сформировать удобный денежный поток.

Корпоративные облигации

Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, выпущенные бизнесом из разных секторов экономики.

Для этого инструмента характерна высокая доходность, ведь корпоративные бумаги предлагают самые высокие ставки, особенно в короткие сроки. Существует значительный спрос (спрос на облигации надежных эмитентов превышает предложение, что обеспечивает возможность легкой продажи. — Ред.)

Выплата дохода ежеквартально (купонные платежи).

Срок — от нескольких месяцев до 1,5 лет.

Ставки — до 19% годовых.

30+ ведущих бизнесов в своих секторах.

Операция РЕПО

Операция РЕПО (REPO — repurchase agreement, или repurchasing operations. — Ред.) — это механизм получения займа или размещения ресурсов под залог ценных бумаг, а именно ОВГЗ.

Таким инструментам присущ короткий срок — операция РЕПО заключается на сроки от 1 недели до 1 месяца, что дает возможность гибкого планирования. Также он гибкий из-за возможности фиксации доходности или привлечения ликвидности без продажи активов.

Читайте также Украинский бизнес во время войны демонстрирует уникальную стойкость — Financial Times

Сумма — минимально от 5 млн грн.

Срок — от 1 недели до 1 месяца.

Ставки — 16% при привлечении, 14% при размещении.

Залог — только ОВГЗ — ликвидный и надежный инструмент.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.