Эксперты назвали самые надежные немецкие автомобильные марки

Среди автомобилистов давно бытует убеждение, что немецкие производители создают одни из самых технологичных и надежных автомобилей в мире.

Это мнение подтверждает и Это мнение подтверждает и рейтинг Consumer Reports , на основе которого портал Jalopnik определил три бренда из Германии, демонстрирующие самую высокую надежность своих моделей.

1. BMW

Первую позицию среди немецких автопроизводителей заняла BMW.

В категории новых автомобилей бренд расположился на восьмом месте общего рейтинга, а среди б/у — на двенадцатом. В то же время эксперты обращают внимание на более высокие по сравнению с конкурентами затраты на обслуживание, что особенно важно для тех, кто планирует покупать автомобиль не из салона.

2. Porsche

Вторую строчку в списке самых надежных немецких марок получил Porsche.

Известный своими спортивными моделями бренд значительно расширил линейку за последние десятилетия. В общем рейтинге надежности Porsche занял четвертое место, а среди самых популярных моделей до сих пор остается компактный кроссовер Macan.

3. Audi

Тройку лидеров замыкает Audi.

Ее автомобили стабильно привлекают внимание водителей, ищущих сочетание премиальности и технологичности. В общем рейтинге производитель занял шестое место, а среди самых популярных моделей эксперты выделяют кроссовер Q5.

