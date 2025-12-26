0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали самые надежные немецкие автомобильные марки

Технологии&Авто
48
Эксперты назвали самые надежные немецкие автомобильные марки
Эксперты назвали самые надежные немецкие автомобильные марки
Среди автомобилистов давно бытует убеждение, что немецкие производители создают одни из самых технологичных и надежных автомобилей в мире.
Это мнение подтверждает и рейтинг Consumer Reports, на основе которого портал Jalopnik определил три бренда из Германии, демонстрирующие самую высокую надежность своих моделей.

1. BMW

Первую позицию среди немецких автопроизводителей заняла BMW.
В категории новых автомобилей бренд расположился на восьмом месте общего рейтинга, а среди б/у — на двенадцатом. В то же время эксперты обращают внимание на более высокие по сравнению с конкурентами затраты на обслуживание, что особенно важно для тех, кто планирует покупать автомобиль не из салона.

2. Porsche

Вторую строчку в списке самых надежных немецких марок получил Porsche.
Известный своими спортивными моделями бренд значительно расширил линейку за последние десятилетия. В общем рейтинге надежности Porsche занял четвертое место, а среди самых популярных моделей до сих пор остается компактный кроссовер Macan.
Читайте также

3. Audi

Тройку лидеров замыкает Audi.
Ее автомобили стабильно привлекают внимание водителей, ищущих сочетание премиальности и технологичности. В общем рейтинге производитель занял шестое место, а среди самых популярных моделей эксперты выделяют кроссовер Q5.
Ранее мы сообщали, какие 5 японских авто эксперты не советуют покупать.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems