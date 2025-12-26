Эксперты назвали самые надежные немецкие автомобильные марки
Среди автомобилистов давно бытует убеждение, что немецкие производители создают одни из самых технологичных и надежных автомобилей в мире.
Это мнение подтверждает и рейтинг Consumer Reports, на основе которого портал Jalopnik определил три бренда из Германии, демонстрирующие самую высокую надежность своих моделей.
1. BMW
Первую позицию среди немецких автопроизводителей заняла BMW.
В категории новых автомобилей бренд расположился на восьмом месте общего рейтинга, а среди б/у — на двенадцатом. В то же время эксперты обращают внимание на более высокие по сравнению с конкурентами затраты на обслуживание, что особенно важно для тех, кто планирует покупать автомобиль не из салона.
2. Porsche
Вторую строчку в списке самых надежных немецких марок получил Porsche.
Известный своими спортивными моделями бренд значительно расширил линейку за последние десятилетия. В общем рейтинге надежности Porsche занял четвертое место, а среди самых популярных моделей до сих пор остается компактный кроссовер Macan.
3. Audi
Тройку лидеров замыкает Audi.
Ее автомобили стабильно привлекают внимание водителей, ищущих сочетание премиальности и технологичности. В общем рейтинге производитель занял шестое место, а среди самых популярных моделей эксперты выделяют кроссовер Q5.
Ранее мы сообщали, какие 5 японских авто эксперты не советуют покупать.
Поделиться новостью
Также по теме
Кийосаки: три актива для защиты капитала в эпоху ИИ-революции
Эксперты назвали самые надежные немецкие автомобильные марки
Какой электромобиль является самым эффективным в США
Какой штраф предусмотрен за скрытые или грязные номера на автомобиле
Преимущества бензинового кроссовера Lexus NX200 2025
Volvo окончательно прекращает продажу универсалов в США