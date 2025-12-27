Кийосаки: три актива для защиты капитала в эпоху ИИ-революции 27.12.2025, 00:18 — Технологии&Авто

Кийосаки: три актива для защиты капитала в эпоху ИИ-революции

Автор бестселлера «Rich Dad Poor Dad» Роберт Кийосаки выступил с громким заявлением: автоматизация, управляемая искусственным интеллектом (ИИ), приведет к обвалу двух ключевых рынков и повлечет за собой экономическую нестабильность.

Об этом написало издание Finbold, пишет Speka.

Суть предупреждения: ИИ как двигатель структурного кризиса

Роберт Кийосаки, известный как финансовый педагог и инвестор-практик, утверждает, что искусственный интеллект станет не просто технологическим трендом, а катализатором нового экономического кризиса, отличного от предыдущих, например кризиса 2008 года.

Его ключевой тезис состоит в том, что ИИ-автоматизация способна в короткие сроки ликвидировать миллионы рабочих мест, что будет иметь разрушительные последствия для экономики.

В частности, он назвал два сектора, которые, по его мнению, наиболее уязвимы для этого эффекта домино: офисная (коммерческая) и жилая недвижимость. По его мнению, этот кризис будет не только долговым, но прежде всего структурным кризисом занятости и спроса.

Утрата миллионами людей стабильного дохода из-за автоматизации напрямую подорвет платежеспособность населения и компаний, что неизбежно ударит по рынкам, зависящим от высокой арендной платы и ипотечных обязательств.

Как ИИ влияет на занятость «белых воротничков»

Главный механизм, запускающий кризис, по мнению Кийосаки, — это автоматизация работы «белых воротничков».

Сегодня генеративный ИИ способен выполнять те задачи, которые раньше считались исключительно человеческими.

Сферы, которые попадают под наибольший удар, включают:

Юридические и финансовые услуги: ИИ может анализировать тысячи документов, создавать базовые договоры, вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность, что уменьшает потребность в крупных штатах младших юристов и бухгалтеров.

ИИ может анализировать тысячи документов, создавать базовые договоры, вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность, что уменьшает потребность в крупных штатах младших юристов и бухгалтеров. Контент и администрирование: Создание маркетинговых текстов, техподдержка, обработка данных и управление расписанием — эти рутинные офисные задачи могут быть легко переданы алгоритмам.

Масштаб этих потерь значительный. Аналитики ведущих институций предупреждают, что сотни миллионов рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы в течение ближайшего десятилетия.

Если это произойдет, увеличится уровень безработицы, снизится средняя заработная плата, что неизбежно приведет к уменьшению общего потребительского спроса в экономике.

Это создает эффект «замороженной зарплаты», когда даже не потерявшие работу люди осторожнее относятся к большим расходам, таким как покупка или аренда жилья.

Сектор № 1: Коммерческая недвижимость как первая жертва

Офисная недвижимость является наиболее очевидной и непосредственной жертвой этого структурного сдвига. Кризис здесь усиливается двумя факторами:

Усиление удаленной работы (WFH): возникший во время пандемии тренд закрепляется благодаря ИИ. Если ИИ заменяет часть работников, компания может перевести оставшихся на гибридный график или полностью на удаленную работу. Это означает, что им нужно гораздо меньше физических офисных помещений.

возникший во время пандемии тренд закрепляется благодаря ИИ. Если ИИ заменяет часть работников, компания может перевести оставшихся на гибридный график или полностью на удаленную работу. Это означает, что им нужно гораздо меньше физических офисных помещений. Долговая нагрузка: Многие владельцы коммерческой недвижимости имеют значительные долги, выданные банками на фоне высоких процентных ставок. Уменьшение потребности в офисах приводит к снижению арендной платы и росту количества пустующих помещений в крупных городах. Если владельцы не смогут обслуживать эти долги из-за отсутствия арендаторов, это спровоцирует цепную реакцию дефолтов и обвал стоимости активов. Инвесторам следует быть особенно аккуратными с фондами, ориентированными на офисные площади в мегаполисах.

Сектор № 2: Риски для жилой недвижимости

Хотя влияние на жилищный сектор опосредованное, оно не менее опасно. Обвал жилищного рынка станет прямым следствием массовой безработицы, вызванной ИИ:

Падение платежеспособности: Работники, лишившиеся дохода, не смогут вносить ежемесячные ипотечные платежи. Это приведет к увеличению предложения на рынке (из-за банковских взысканий или вынужденных продаж) и к падению цен.

Работники, лишившиеся дохода, не смогут вносить ежемесячные ипотечные платежи. Это приведет к увеличению предложения на рынке (из-за банковских взысканий или вынужденных продаж) и к падению цен. Миграционные изменения: Люди, которые ранее зарабатывали на высокооплачиваемой офисной работе в крупных финансовых центрах, будут вынуждены покидать дорогие города. Эта миграция создаст кризис чрезмерного предложения в центрах, которые были эпицентром строительного бума.

Кийосаки призывает инвесторов осознать, что этот сегмент экономики, традиционно считающийся безопасным, может стать крайне нестабильным.

Рекомендация — переоценить риски своих инвестиций в жилье, особенно если они сильно зависят от стабильного потока арендаторов-профессионалов из IT или финансовой сферы.

Какие активы станут надежным убежищем

В условиях прогнозируемой нестабильности Роберт Кийосаки советует сосредоточиться на так называемых реальных активах, которые не могут быть напечатаны центральными банками и сохраняют свою ценность во время кризиса.

Золото и Серебро: защита от хаоса

Кийосаки настаивает, что золото и серебро являются «подлинными деньгами» и лучшей защитой от экономического хаоса и инфляции. Он рассматривает эти металлы как идеальный страховой полис.

Роль Золота: Традиционный инструмент сохранения стоимости, противоположный фиатным деньгам. Он обязан выполнять функцию стабилизатора в портфеле.

Традиционный инструмент сохранения стоимости, противоположный фиатным деньгам. Он обязан выполнять функцию стабилизатора в портфеле. Особая ценность Серебра: Инвестор особенно выделяет серебро. Он считает его недооцененным и имеющим двойное назначение. Серебро используется как денежный актив, но является ключевым промышленным компонентом для высокотехнологичной электроники, солнечных панелей и электромобилей. Учитывая его промышленное использование, спрос на серебро может быть устойчивым, что подкрепляет его потенциал роста к отметке в $50.

Криптовалюты: новое измерение децентрализации

Кийосаки также рекомендует инвестировать в Bitcoin и Ethereum. Он ценит их децентрализованной природой.

В условиях, когда доверие к традиционным финансовым институтам может упасть, активы, которые не подконтрольны правительствам и не могут быть напечатаны по желанию, приобретают стратегическую важность.

Хотя эти активы волатильные, их ограниченная эмиссия (в случае Bitcoin) и независимость от централизованных систем делают их средством хеджирования от рисков, связанных с манипуляциями фиатными валютами.

Для инвестора это означает не спекуляцию, а включение этих активов как небольшой, но стратегически важной части диверсифицированного портфеля.

Рекомендации: как подготовиться к переменам

Чтобы защитить свой капитал от возможных потрясений, вызванных ИИ-революцией, инвесторам следует:

Провести аудит своих навыков: Оцените, насколько ваша работа может быть автоматизирована ИИ и начните развивать уникальные, творческие или управленческие навыки, которые не могут быть легко заменены.

Оцените, насколько ваша работа может быть автоматизирована ИИ и начните развивать уникальные, творческие или управленческие навыки, которые не могут быть легко заменены. Избегать обязательств: Если вы рассматриваете покупку жилья или инвестирования, избегайте чрезмерной долговой нагрузки, особенно привязанной к ипотеке на дорогое жилье в больших городах.

Если вы рассматриваете покупку жилья или инвестирования, избегайте чрезмерной долговой нагрузки, особенно привязанной к ипотеке на дорогое жилье в больших городах. Диверсифицировать в реальном: Уменьшите зависимость от бумажных активов и фиатных денег. Увеличьте часть физических драгоценных металлов (золота и серебра) и рассмотрите стратегическую инвестицию в ведущие криптовалюты.

Уменьшите зависимость от бумажных активов и фиатных денег. Увеличьте часть физических драгоценных металлов (золота и серебра) и рассмотрите стратегическую инвестицию в ведущие криптовалюты. Фокус на ценности: Инвестируйте в активы, обладающие реальной, физической ценностью, или дефицитные, поскольку они имеют наилучшие шансы сохранить свою покупательную способность, когда экономическая парадигма изменится.

