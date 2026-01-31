В Украине прогнозируют стабильный рост индустриальных парков в 2026 году Сегодня 23:17

В Украине спрогнозировали развитие индустриальных парков

Развитие индустриальных парков в Украине в 2026 году будет содержать несколько ключевых направлений, которые начали формироваться последние три года, в частности стабильный рост количества как зарегистрированных, так и работающих индустриальных парков (в год зарегистрированных до 30, работающих 15−20).

Об этом сообщает СЕО группы компаний «Индустриальные парки Украины» Валерий Кирилко.

В предоставленном Кирилко итоговом материале по развитию индустриальных парков говорится, что они будут развиваться в направлении большей специализации, инновационности и экологичности.

Государственная поддержка, привлечение иностранных инвесторов и развитие инфраструктуры позволят создать мощные промышленные кластеры, которые станут локомотивами экономического обновления и роста страны. — говорится в сообщении.

В материале отметили, что на конец 2025 года в реестре индустриальных (промышленных) парков Украины было зарегистрировано 118 индустриальных парков (в январе 2026 года исключено семь парков, поэтому их 111).

В то же время за период военного времени с 2022 по 2025 год зарегистрировано 80 ИП — почти 70% общего количества. В прошлом году зарегистрировано 27 парков, исключены из реестра восемь.

