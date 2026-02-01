0 800 307 555
Что нужно знать о первом водительском удостоверении

Технологии&Авто
16
Какое водительское удостоверение выдается после временного и при каких условиях его обменивают
Первое водительское удостоверение является временным — срок действия составляет 2 года. Если в течение этого периода водитель получил не более двух штрафов, выдается постоянное удостоверение. А вот в случае многочисленных нарушений или аннулирования документа придется повторно сдавать экзамены.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как обменять временное удостоверение на постоянное

По истечении срока действия первого удостоверения можно обменять документ на постоянный без дополнительных экзаменов при условии, что в течение двух лет водитель допустил не более двух административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Если нарушений три или более, тогда необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены. Специалисты отмечают, что после успешной сдачи экзаменов водителю выдается постоянное водительское удостоверение, а не временное повторно.

Срок действия водительского удостоверения

Постоянное удостоверение выдается на 30 лет. Впрочем, в случае лишения права управления транспортом по ст. 124 (ДТП, в результате которого пострадало имущество, но нет пострадавших) или ст. 130 (вождение в нетрезвом состоянии) КУоАП документ аннулируется.
Для получения нового удостоверения необходимо пройти повторное обучение в автошколе, медосмотр и сдать теоретический и практический экзамены. После этого выдается временное удостоверение на 2 года.

Как бесплатно восстановить водительское удостоверение, уничтоженное из-за российской агрессии

Ранее Finance.ua писал, что украинцы могут бесплатно восстановить уничтоженные из-за вражеских обстрелов водительские удостоверения. Это можно сделать онлайн, если удостоверение отображается в Кабинете водителя с фото.
Авто
