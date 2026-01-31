66% украинцев в 2025 году сталкивались с кибермошенниками Сегодня 21:25

Две трети украинцев сталкивались с мошенниками онлайн

Опрос Rakuten Viber показал, что в 2025 году более 90% украинцев сталкивались с кибермошенниками: 66% попадали на злоумышленников лично, еще 27% — слышали о таких случаях от окружения.

Сколько украинцев сталкивались с кибер- и телефонными мошенниками

По данным опроса Rakuten Viber, на вопрос о встрече с кибер- и телефонными мошенниками 66% ответили «да» (62% в 2025 году).

Еще 27% не сталкивались лично, но слышали об инцидентах от окружающих, а 7% отметили, что не сталкивались и даже не слышали о таких случаях.

В компании также сравнили ответы с предыдущим годом: доля сообщивших о личном опыте возросла (62% в 2025 году против 66% в 2026-м по результатам текущего опроса).

Стали ли украинцы лучше ориентироваться в кибербезопасности

Более половины опрошенных (52%) делают все, чтобы знать о кибербезопасности больше — в начале 2025 года этот ответ выбрали всего 39%.

Количество украинцев, не интересующихся вопросом кибербезопасности, снизилось: с 28% в январе 2025 года до 17% в январе 2026 года.

Еще 13% ответили, что за год не делали ничего специально, 9% заявили, что и раньше хорошо разбирались в кибербезопасности, и еще 9% оценили свой прогресс как очень значительный.

Чего украинцы боятся во время онлайн-шопинга

Больше всего людей беспокоит несоответствие товара ожиданиям — этот ответ избрали 57% опрошенных. Еще 6% украинцев переживают, что магазин окажется фейковым. 19% опрошенных ничего не покупают онлайн.

Еще 7% ответили, что их ничего не беспокоит, потому что они регулярно заказывают в интернете.

Что больше всего беспокоит при покупках в онлайне:

Что товар не придет вовремя / совсем не придет — 5%;

Что мошенники получат доступ к моей карте — 4%;

Что мошенники получат доступ к аккаунту или другим личным данным — 3%.

В Viber отмечают, что среди типичных схем в 2025 году оставались фейковые интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах.

Как защититься от злоумышленников в сети

Для ограничения нежелательных запросов от неизвестных абонентов:

Включите идентификацию абонентов в меню Настройки → Вызовы и сообщения. Функция обозначает вызовы с неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные из-за спама или мошенничества.

Включите запросы через Параметры → Конфиденциальность → Запросы. Так, все сообщения от незнакомцев будут попадать в отдельную папку, которую можно очистить в один клик.

Для безопасных покупок в интернете:

Обращайте внимание на голубую галочку возле профиля магазина. Она подтверждает, что компания прошла официальную проверку Viber.

Никогда и никому не передавайте свои личные данные: пароли, данные банковской карты, документы или коды SMS.

Для безопасных продаж в интернете и коммуникации с клиентами:

Для конфиденциальной информации используйте сообщения SecurePlus. Они позволяют проверить номер получателя на подозрительную активность в реальном времени.

Для быстрой и безопасной верификации клиентов отправляйте сообщения с разовыми паролями (OTP).

