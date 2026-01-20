Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
Мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров горючего за подписку на телеграм-канал. Такие суперпредложения — излюбленный инструмент мошенников.
Ведь за громкими обещаниями скрывается совсем не скидка или бонус, а риск потерять доступ к своим аккаунтам.
Как работает мошенническая схема?
- Сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций.
- На такой странице предлагают подписаться на телеграм-канал и получить промокод на бесплатное горючее.
- Далее пользователя перенаправляют еще на одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения смс или телеграма.
- После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.
- В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом менее чем за сутки.
Как не дать себя обмануть?
- Всегда проверяй информацию через официальные источники. Заинтересовала какая-то акция? Зайди на официальный сайт компании и проверь.
- Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты.
- Проверяйте сайты, на которых вводишь личные данные.
Больше о том, как не стать жертвой мошенников, читай на сайте кампании #ШахрайГудбай.
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
Налоговая в прошлом году выявила нарушения на рынке табака на сотни миллионов гривен
Сотрудница финучреждения растратила более 1,7 млн грн со счета клиента — детали
Продажа «непригодности» к службе: у главы ВВК на Днепропетровщине нашли 300 тысяч долларов
В двух регионах раскрыты коррупционные схемы Укртрансбезопасности
В Краматорске разоблачили схему хищения более 47 млн грн на FPV-дронах