Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали

Криминал
23
Мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров горючего за подписку на телеграм-канал. Такие суперпредложения — излюбленный инструмент мошенников.
Ведь за громкими обещаниями скрывается совсем не скидка или бонус, а риск потерять доступ к своим аккаунтам.

Как работает мошенническая схема?

  1. Сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций.
  2. На такой странице предлагают подписаться на телеграм-канал и получить промокод на бесплатное горючее.
  3. Далее пользователя перенаправляют еще на одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения смс или телеграма.
  4. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.
  5. В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом менее чем за сутки.

Как не дать себя обмануть?

  1. Всегда проверяй информацию через официальные источники. Заинтересовала какая-то акция? Зайди на официальный сайт компании и проверь.
  2. Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты.
  3. Проверяйте сайты, на которых вводишь личные данные.
Больше о том, как не стать жертвой мошенников, читай на сайте кампании #ШахрайГудбай.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems