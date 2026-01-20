Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали Сегодня 09:44 — Криминал

Мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров горючего за подписку на телеграм-канал. Такие суперпредложения — излюбленный инструмент мошенников.

Ведь за громкими обещаниями скрывается совсем не скидка или бонус, а риск потерять доступ к своим аккаунтам.

Как работает мошенническая схема?

Сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций. На такой странице предлагают подписаться на телеграм-канал и получить промокод на бесплатное горючее. Далее пользователя перенаправляют еще на одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения смс или телеграма. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений. В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом менее чем за сутки.

Как не дать себя обмануть?

Всегда проверяй информацию через официальные источники. Заинтересовала какая-то акция? Зайди на официальный сайт компании и проверь. Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, мессенджеров или электронной почты. Проверяйте сайты, на которых вводишь личные данные.

