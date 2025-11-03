Бронирование работников ОПК с проблемами с воинским учетом: Президент подписал закон Сегодня 12:06

Бронирование работников ОПК с проблемами с воинским учетом: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№ 4630-IX) об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который предусматривает предоставление критическим предприятиям права бронировать людей, у которых не должным образом оформлены учетные документы.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Что предусматривается

Документ предусматривает бронирование работников ОПК даже при наличии проблем с воинским учетом, устанавливает максимальный срок испытания в 45 дней для таких предприятий и позволяет работодателю увольнять работников за неустранение нарушений воинского учета.

О чем идет речь

Основные положения акта касаются бронирования работников предприятий ОПК, даже если у них проблемы с воинским учетом.

такое бронирование действует только 1 раз в год и не освобождает от ответственности;

устанавливается максимальный срок испытания — 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК;

работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение воинского учета в срок.

«Рада предоставляет критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых не должным образом оформлены учетные документы. То есть бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или/и он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные», — объяснил суть документа нардеп Алексей Гончаренко после его принятия парламентом.

Ранее Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.

В то же время, предприятиям придется повысить уровень зарплат для бронирования работников из-за запланированного роста минимальной зарплаты в проекте госбюджета-2026. Законопроект № 14000 от 15 сентября предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года до 8647 грн (52 грн в почасовом размере) против нынешних 8000 грн.

