Средняя зарплата для бронирования работников вырастет в 2026 году

Предприятиям придется повысить уровень зарплат для бронирования работников из-за запланированного роста минимальной зарплаты в проекте госбюджета-2026.

Законопроект № 14000 от 15 сентября предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года до 8647 грн (52 грн в почасовом размере) против нынешних 8000 грн.

Согласно постановлению № 1332 от 22 ноября 2024 года, для бронирования персонала компания должна обеспечивать среднюю зарплату как минимум на уровне 2,5 минимальных. Сейчас это около 20 тыс. грн в месяц, и такую ​​же зарплату должны получать бронирующиеся сотрудники на протяжении всего периода.

После принятия бюджета с повышением «минималки» с 1 января 2026 года предприятиям потребуется средняя зарплата от 21 617,5 грн, а работники — претенденты на бронирование будут получать не меньше этой суммы.

в августе этого года Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий, разрешив 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий;

также напомним, что народные депутаты зарегистрировали законопроект, который должен сократить чрезмерное бронирование в госорганах. Предлагается уточнить список органов, где военнообязанные будут подлежать бронированию, и установить предельное количество таких работников в ряде госучреждений.

