Средняя зарплата для бронирования работников вырастет в 2026 году
Предприятиям придется повысить уровень зарплат для бронирования работников из-за запланированного роста минимальной зарплаты в проекте госбюджета-2026.
Законопроект № 14000 от 15 сентября предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года до 8647 грн (52 грн в почасовом размере) против нынешних 8000 грн.
Согласно постановлению № 1332 от 22 ноября 2024 года, для бронирования персонала компания должна обеспечивать среднюю зарплату как минимум на уровне 2,5 минимальных. Сейчас это около 20 тыс. грн в месяц, и такую же зарплату должны получать бронирующиеся сотрудники на протяжении всего периода.
После принятия бюджета с повышением «минималки» с 1 января 2026 года предприятиям потребуется средняя зарплата от 21 617,5 грн, а работники — претенденты на бронирование будут получать не меньше этой суммы.
Справка Finance.ua:
- в августе этого года Кабинет Министров расширил возможности сохранения кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий, разрешив 100% бронирование работников для прифронтовых предприятий;
- также напомним, что народные депутаты зарегистрировали законопроект, который должен сократить чрезмерное бронирование в госорганах. Предлагается уточнить список органов, где военнообязанные будут подлежать бронированию, и установить предельное количество таких работников в ряде госучреждений.
Поделиться новостью
Также по теме
Словакию и Венгрию предупредили о последствиях за покупку российской нефти
Средняя зарплата для бронирования работников вырастет в 2026 году
ЕС утвердил рекомендации относительно постепенного возвращения украинцев домой
Без Европы США не будут вводить дополнительные пошлины против Китая за нефть из рф — Бессент
Сумма на субсидии и льготы на 2026 год — бюджет-2026
Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают