Кабмин разрешил бронировать сотрудников предприятий по производству БПЛА Сегодня 15:36

Кабинет Министров дополнил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование сотрудников, включив предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), военную и специальную технику, боеприпасы и их составляющие.

Соответствующее постановление № 1106 обнародовано на сайте правительства.

Что предусматривает новое постановление

Теперь в перечень критически важных предприятий входят те, которые выполняют государственные контракты по производству:

беспилотных систем (авиационных, роботизированных, плавающих);

вооружения и военной техники;

боеприпасов и их составных частей;

других товаров оборонного назначения по заказу государственных органов, в частности, администрации госспецсвязи.

Также постановление уточнило норму бронирования 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Теперь бронирование будет производиться «на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы».

Напомним, Кабмин предусмотрел возможность бронирования всех работников критически важных предприятий, работающих на территориях, где ведутся или проводились боевые действия, а также в сферах, связанных с ОПК. Экономический эффект от решения (сохраненный ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд грн в год.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут уезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Забронированные работники могут выехать при наличии соответствующих документов.

