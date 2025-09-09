0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин разрешил бронировать сотрудников предприятий по производству БПЛА

43
Кабмин разрешил бронировать сотрудников предприятий по производству БПЛА
Кабмин разрешил бронировать сотрудников предприятий по производству БПЛА
Кабинет Министров дополнил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование сотрудников, включив предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), военную и специальную технику, боеприпасы и их составляющие.
Соответствующее постановление № 1106 обнародовано на сайте правительства.

Что предусматривает новое постановление

Теперь в перечень критически важных предприятий входят те, которые выполняют государственные контракты по производству:
  • беспилотных систем (авиационных, роботизированных, плавающих);
  • вооружения и военной техники;
  • боеприпасов и их составных частей;
  • других товаров оборонного назначения по заказу государственных органов, в частности, администрации госспецсвязи.
Также постановление уточнило норму бронирования 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Теперь бронирование будет производиться «на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы».
Напомним, Кабмин предусмотрел возможность бронирования всех работников критически важных предприятий, работающих на территориях, где ведутся или проводились боевые действия, а также в сферах, связанных с ОПК. Экономический эффект от решения (сохраненный ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд грн в год.
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут уезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Забронированные работники могут выехать при наличии соответствующих документов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems