В Польше планируют освободить семьи с двумя или более детьми от уплаты НДФЛ — Finance.ua

В Польше планируют освободить семьи с двумя или более детьми от уплаты НДФЛ
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал свою вторую законодательную инициативу — «PIT Zero. Rodzina na plus». Документ предусматривает изменения в закон о налоге на доходы физических лиц и некоторые другие акты и теперь будет передан в Сейм.
Об этом сообщается на сайте польского президента.
Основные положения документа
Предложение предусматривает освобождение от налога на прибыль родителей двух или более детей до налогового порога в 140 000 злотых на одного супруга в год или 280 000 злотых совокупного дохода.
Под льготу будут попадать родители детей младше 18 лет, а если ребенок еще учится, то до 25 лет.
Поддержка семей — приоритет президента. Навроцкий подчеркнул, что Польша переживает серьезный демографический кризис. Он подчеркнул, что освобождение родителей от PIT — это не только его обещание, но и долг перед будущим государства.
Навроцкий объявил, что подаст в Сейм еще один законопроект — повышение порога налогообложения доходов физических лиц с нынешних 120 000 злотых до 140 000 злотых.
В Польше чем выше уровень годового дохода, тем выше ставка налога на прибыль. Так, с дохода более 120 000 злотых нужно платить 32% налога.
Как финансировать налоговые льготы
В настоящее время точные оценки стоимости нулевого налога на прибыль для семей неизвестны. Януш Ковальский из партии «Право и справедливость» (PiS) в интервью Telewizja Republika заявил, что программа может стоить 20−22 миллиарда злотых.
Ранее среди политиков PiS распространялась цифра в 13 миллиардов злотых.
Между тем, по расчетам Министерства финансов, эта цифра может составить около 29 миллиардов злотых.
Напомним, в Польше Совет министров принял проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и некоторые другие законы. Иностранцы могут подавать заявления на получение разрешений на временное и постоянное проживание, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС в электронном виде. Это должно ограничить злоупотребления со стороны нечестных посредников.
У Польши достаточно гибкое законодательство по трудоустройству иностранцев, особенно украинцев. Именно поэтому официальная работа является одним из самых распространенных и удобных путей получения Карты Побыту (Karta Pobytu).
