В каких отраслях работают украинцы в Польше — Finance.ua

В каких отраслях работают украинцы в Польше Сегодня 18:22 — Мир

В каких отраслях работают украинцы в Польше

По состоянию на конец мая в Польше официально трудоустроено 1,23 миллиона иностранцев. Украинцев среди них больше всего — примерно 810 тысяч человек (почти две трети).

Об этом свидетельствуют данные польского управления социального страхования.

С 2022 года количество официально трудоустроенных украинцев в Польше резко возросло. Это позволяет воспользоваться социальными гарантиями, медицинским страхованием и накапливать пенсионный стаж.

Официальное трудоустройство украинцев играет ключевую роль в поддержке польской экономики и закрывает дефицит рабочих рук.

Страна упростила доступ к рынку труда для беженцев, в частности, отменила обязательное разрешение на работу и ввела цифровую платформу регистрации.

В каких отраслях работают украинцы в Польше:

производство;

строительство;

логистика;

сельское хозяйство;

сфера ухода и услуг.

Также в Варшаве, Кракове и Вроцлаве украинцы составляют значительную часть работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и розничной торговли.

Напомним, в 2026 году в Польше планируют изменить подход к расчету трудового стажа. Новые правила позволят относить к стажу другие формы занятости — в частности, работу на основании умовы злеценя и ведения предпринимательской деятельности.

inpoland По материалам:

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