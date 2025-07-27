В каких отраслях работают украинцы в Польше — Finance.ua

В каких отраслях работают украинцы в Польше
По состоянию на конец мая в Польше официально трудоустроено 1,23 миллиона иностранцев. Украинцев среди них больше всего — примерно 810 тысяч человек (почти две трети).
Об этом свидетельствуют данные польского управления социального страхования.
С 2022 года количество официально трудоустроенных украинцев в Польше резко возросло. Это позволяет воспользоваться социальными гарантиями, медицинским страхованием и накапливать пенсионный стаж.
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Официальное трудоустройство украинцев играет ключевую роль в поддержке польской экономики и закрывает дефицит рабочих рук.
Страна упростила доступ к рынку труда для беженцев, в частности, отменила обязательное разрешение на работу и ввела цифровую платформу регистрации.
В каких отраслях работают украинцы в Польше:
- производство;
- строительство;
- логистика;
- сельское хозяйство;
- сфера ухода и услуг.
Также в Варшаве, Кракове и Вроцлаве украинцы составляют значительную часть работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и розничной торговли.
Напомним, в 2026 году в Польше планируют изменить подход к расчету трудового стажа. Новые правила позволят относить к стажу другие формы занятости — в частности, работу на основании умовы злеценя и ведения предпринимательской деятельности.
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