В каких отраслях работают украинцы в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких отраслях работают украинцы в Польше

Мир
108
В каких отраслях работают украинцы в Польше
В каких отраслях работают украинцы в Польше
По состоянию на конец мая в Польше официально трудоустроено 1,23 миллиона иностранцев. Украинцев среди них больше всего — примерно 810 тысяч человек (почти две трети).
Об этом свидетельствуют данные польского управления социального страхования.
С 2022 года количество официально трудоустроенных украинцев в Польше резко возросло. Это позволяет воспользоваться социальными гарантиями, медицинским страхованием и накапливать пенсионный стаж.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Официальное трудоустройство украинцев играет ключевую роль в поддержке польской экономики и закрывает дефицит рабочих рук.
Страна упростила доступ к рынку труда для беженцев, в частности, отменила обязательное разрешение на работу и ввела цифровую платформу регистрации.
В каких отраслях работают украинцы в Польше:
  • производство;
  • строительство;
  • логистика;
  • сельское хозяйство;
  • сфера ухода и услуг.
Также в Варшаве, Кракове и Вроцлаве украинцы составляют значительную часть работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и розничной торговли.
Напомним, в 2026 году в Польше планируют изменить подход к расчету трудового стажа. Новые правила позволят относить к стажу другие формы занятости — в частности, работу на основании умовы злеценя и ведения предпринимательской деятельности.
По материалам:
inpoland
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems