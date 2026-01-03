Начата выплата пенсий в 2026 году Сегодня 07:15 — Личные финансы

Начата выплата пенсий в 2026 году

Пенсионный фонд Украины с 1 января уже начал предоставление пенсионных и некоторых других социальных выплат украинцам.

На выплаты из государственного бюджета было направлено более миллиарда гривен.

В ПФУ отметили, что с 1 января начались выплаты пенсий и больничных, а также предоставление других выплат через фонд. В общем, направлены на это следующие суммы:

на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» — 1,1 млрд гривен:

на оплату больничных — 14,5 млн гривен.

Итого в Пенсионный фонд только за 1 января обратилось 37,5 тысячи человек. Всем им предоставлены соответствующие услуги.

главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области Недавно вглавном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области рассказали , как онлайн получить справку о размере пенсии.

Специалисты отмечают, для этого получателям необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты ID.GOV.UA или «Дія.Підпис».

Затем нажмите в левом боковом меню на вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

