Начата выплата пенсий в 2026 году
Пенсионный фонд Украины с 1 января уже начал предоставление пенсионных и некоторых других социальных выплат украинцам.
На выплаты из государственного бюджета было направлено более миллиарда гривен.
Об этом сообщает ПФУ в Facebook.
В ПФУ отметили, что с 1 января начались выплаты пенсий и больничных, а также предоставление других выплат через фонд. В общем, направлены на это следующие суммы:
- на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» — 1,1 млрд гривен:
- на оплату больничных — 14,5 млн гривен.
Итого в Пенсионный фонд только за 1 января обратилось 37,5 тысячи человек. Всем им предоставлены соответствующие услуги.
Недавно в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области рассказали, как онлайн получить справку о размере пенсии.
Специалисты отмечают, для этого получателям необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, банковской карты ID.GOV.UA или «Дія.Підпис».
Затем нажмите в левом боковом меню на вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».
