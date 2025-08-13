Президент анонсував зміни у вищій освіті України: зимовий вступ та підвищення стипендій — Finance.ua

Президент анонсував зміни у вищій освіті України: зимовий вступ та підвищення стипендій Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Президент анонсував зміни у вищій освіті України: зимовий вступ та підвищення стипендій

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію.

Про це повідомив сам глава держави під час Українського молодіжного форуму 2025.

«Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, але на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді», — сказав Зеленський.

За словами президента, на напрацювання відповідних питань потрібно десь тиждень часу.

Також Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року.

«Ми домовились також з прем’єр-міністром, міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що наразі стипендії становлять — звичайна 2100 грн, а підвищена — майже 3000 грн. У Верховній Раді розглядається законопроект, який передбачає появу так званих національних стипендій: підвищених виплат, які зможуть забезпечити студентів на рівні мінімальної заробітної плати.

УНІАН За матеріалами:

