Президент анонсував зміни у вищій освіті України: зимовий вступ та підвищення стипендій — Finance.ua

Президент анонсував зміни у вищій освіті України: зимовий вступ та підвищення стипендій

Президент України Володимир Зеленський доручив спростити умови вступу до вищих навчальних закладів і наразі розглядається можливість запровадити зимову вступну кампанію.
Про це повідомив сам глава держави під час Українського молодіжного форуму 2025.
«Ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, але на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді», — сказав Зеленський.
За словами президента, на напрацювання відповідних питань потрібно десь тиждень часу.
Також Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року.
«Ми домовились також з прем’єр-міністром, міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили», — зазначив глава держави.
Нагадаємо, що наразі стипендії становлять — звичайна 2100 грн, а підвищена — майже 3000 грн. У Верховній Раді розглядається законопроект, який передбачає появу так званих національних стипендій: підвищених виплат, які зможуть забезпечити студентів на рівні мінімальної заробітної плати.
За матеріалами:
УНІАН
