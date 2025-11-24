Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать Сегодня 15:37

Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать

С 24 ноября начинает действовать новый инструмент поддержки ВПЛ — предоставление пособия за утраченное жилье на ВОТ.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Размер пособия — 2 млн грн. Выплата будет предоставляться в виде электронного ваучера, который можно использовать для:

покупки/инвестирования в строительство квартиры или дома;

уплаты первого взноса или погашение платежа по ипотеке.

Кто может воспользоваться

На первом этапе право на компенсации будут:

защитники с УБД;

лица со статусом инвалидности в результате войны (согласно Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»).

Как подать заявление

Подавать заявления можно уже с 1 декабря — именно с этой даты должна появиться техническая возможность в Дії.

Алгоритм получения пособия:

подайте заявление в электронной форме через Дію, ЦПАУ или нотариуса;

в течение 30 календарных дней комиссия принимает решение;

после утверждения решения комиссии органами местной власти жилищный ваучер автоматически посылается через мобильное приложение Дія;

если подавали заявления через ЦПАУ или нотариуса, жилищный ваучер поступит к ним, о чем должны сообщить вам не позднее следующего рабочего дня;

выберите жилье и подайте заявление в Дії, ЦПАУ или у нотариуса на бронирование средств от Укрпочты;

после подтверждения бронирования средств срок реализации ваучера 60 дней (а срок действия ваучера — 5 лет).

Также отмечается, что запрещается отчуждение приобретенной недвижимости в течение 5 лет.

Ранее внутренне перемещенные люди, чье жилье осталось на ВОТ, не могли воспользоваться существующими программами компенсаций. Теперь государство предлагает отдельный механизм, чтобы украинцы покупали новое жилье в более безопасных регионах.

