В октябре Фонд гарантирования вкладов выплатил почти 1,5 млн грн возмещения

В течение октября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 1,5 млн грн гарантированного возмещения.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение октября 2025 года — подробно по ссылке.

В целом с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков более 9 млрд грн гарантированного возмещения.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 октября 2025 года средства Фонда составляли 49,41 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 25%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, что свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового сектора даже во время войны. Об этом рассказал партнер, заместитель руководителя практики по работе с NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group Юрий Пинчук.

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года доля NPL составила 29,5%.

В 2023 году этот показатель вырос до 37,4%, но уже с начала 2024 года началось постепенное снижение.

На 1 января 2025 года доля неработающих кредитов составила 30,3%, а на 1 октября — 25,04%.

