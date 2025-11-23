0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В октябре Фонд гарантирования вкладов выплатил почти 1,5 млн грн возмещения

Кредит&Депозит
30
В октябре Фонд гарантирования вкладов выплатил почти 1,5 млн грн возмещения
В октябре Фонд гарантирования вкладов выплатил почти 1,5 млн грн возмещения
В течение октября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 1,5 млн грн гарантированного возмещения.
Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение октября 2025 года — подробно по ссылке.
Читайте также
В целом с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.
За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков более 9 млрд грн гарантированного возмещения.
Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 октября 2025 года средства Фонда составляли 49,41 млрд грн.
По состоянию на 1 октября 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 25%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, что свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового сектора даже во время войны. Об этом рассказал партнер, заместитель руководителя практики по работе с NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group Юрий Пинчук.
В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года доля NPL составила 29,5%.
В 2023 году этот показатель вырос до 37,4%, но уже с начала 2024 года началось постепенное снижение.
На 1 января 2025 года доля неработающих кредитов составила 30,3%, а на 1 октября — 25,04%.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныПриватБанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems