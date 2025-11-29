Большинство украинцев продолжают донатить на ВСУ — опрос
Украинцы продолжают финансово поддерживать армию в 2025 году. В частности, 64% донатят на ВСУ и знакомым, которые служат, а 42% из них делают это с каждой зарплаты.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber, в котором приняли участие более 19 тысяч респондентов. Основная возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
Как украинцы помогают ВСУ
По данным исследования каждый четвертый респондент (26%) поддерживает другими способами. Только 6% опрошенных не видят смысла в донатах.
Донатят ли украинцы на ВСУ и знакомым, которые служат: сравнение с прошлым годом:
- Да, регулярно с каждой зарплаты — 42% (44% в конце 2024 года);
- Я помогаю другим образом — 26% (27% в конце 2024 года);
- Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (как и в конце 2024 года);
- Конечно, каждый день понемногу — 8% (5% в конце 2024 года);
- Не вижу смысла в этом — 6% (как и в конце 2024 года);
- Я служу в ВСУ — 4% (как и в конце 2024 года).
Откуда украинцы узнают о сборах
Главным источником информации о сборах остаются друзья и знакомые — их назвали 50% участников опроса (53% в конце 2024 года).
Только 14% узнают о сборе средств из новостных каналов (13% в конце 2024 года), 12% - от блогеров и влиятельных лиц (11% в конце 2024 года), а 5% следят за большими фондами (как и в конце 2024 года).
Еще 19% опрошенных узнают иным образом (равно как и в конце 2024 года).
