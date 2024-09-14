Украинские компании будут больше сокращать персонал, чем нанимать новых работников — Finance.ua

Украинские компании будут больше сокращать персонал, чем нанимать новых работников Сегодня 21:12

Украинские компании будут больше сокращать персонал, чем нанимать новых работников

В ближайшее время украинский рынок труда будет оставаться в стабильном состоянии: резких изменений в количестве вакансий или волны увольнений не предвидится.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка.

Однако некоторые компании, которые планируют корректировать численность персонала, имеют негативные прогнозы: увольнения работников будут происходить чаще, чем наем новых специалистов почти во всех основных секторах.

В частности, предприятия сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество работников — 78%;

будут нанимать новых — 8%;

будут проводить увольнения — 14%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера строительства стала единственной, где количество планирующих увольнение компаний не будет доминировать над теми, кто готовится расширять штат.

нанимать новых работников собираются 13% компаний;

увольнять работников — только 4%;

предприятия, планирующие оставить текущее количество работников — 83%.

Напомним, как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень.

Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

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Обозреватель По материалам:

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