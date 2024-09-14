Украинские компании будут больше сокращать персонал, чем нанимать новых работников — Finance.ua

Украинские компании будут больше сокращать персонал, чем нанимать новых работников
В ближайшее время украинский рынок труда будет оставаться в стабильном состоянии: резких изменений в количестве вакансий или волны увольнений не предвидится.
Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка.
Однако некоторые компании, которые планируют корректировать численность персонала, имеют негативные прогнозы: увольнения работников будут происходить чаще, чем наем новых специалистов почти во всех основных секторах.
В частности, предприятия сферы промышленности:
- будут оставлять текущее количество работников — 78%;
- будут нанимать новых — 8%;
- будут проводить увольнения — 14%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Сфера строительства стала единственной, где количество планирующих увольнение компаний не будет доминировать над теми, кто готовится расширять штат.
- нанимать новых работников собираются 13% компаний;
- увольнять работников — только 4%;
- предприятия, планирующие оставить текущее количество работников — 83%.
Напомним, как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень.
Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью