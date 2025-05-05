Что будет с украинскими беженцами в Польше в случае прекращения войны: что известно о перспективах продления легального пребывания — Finance.ua

Что будет с украинскими беженцами в Польше в случае прекращения войны: что известно о перспективах продления легального пребывания Сегодня 19:30 — Мир

Что будет с украинскими беженцами в Польше в случае прекращения войны: что известно о перспективах продления легального пребывания

Пока Украина под давлением США начала непрямые мирные переговоры с россией, Европейский Союз раздумывает, что делать с находящимися на ее территории украинцами со статусом временной защиты. Пока есть одна идея — переложить проблему на правительства отдельных стран.

Об этом пишет портал Nasz Wybir

Текущая версия Директивы о временной защите действует до марта 2026 года. Как сообщает Euractiv, Европейская комиссия сейчас ищет решение, которое не будет предусматривать расширение действия директивы, а будет поощрять государства-члены переводить беженцев на национальные разрешения на проживание на основе работы, обучения или воссоединения семьи. Это означает, что во внимание не будет приниматься время, уже проведенное в ЕС, или степень интеграции семьи, а только страна, в которой человек поселился.

Страны Европейского Союза начали работу над другими вариантами легализации пребывания украинцев еще до начала президентства Дональда Трампа. Для национальных правительств это вопрос как экономии средств — чтобы украинцы сами оплачивали предоставленные медицинские услуги и получали более скромный пакет социального обеспечения — так и избежание появления большого количества нелегальных мигрантов, значительная часть которых несовершеннолетние.

Чешская Республика в скором времени предложит гражданам Украины, проживающим в стране со статусом временной защиты не менее двух лет, пятилетнее разрешение на проживание при условии, что они работают, а их дети учатся в местной школе. Германия, которая сейчас имеет наибольшее сообщество украинцев под временной защитой, насчитывающее более 1,2 миллиона человек, заявляет, что имеет готовые предложения, но они будут рассмотрены следующим правительством. Правительства Италии, Австрии, Эстонии и Латвии также объявили о готовящемся внедрении аналогичных решений.

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В Польше в настоящее время пребывание украинцев со статусом PESEL UKR (Временная защита. — Ред.) является легальным до 30 сентября 2025 года. Еще в ноябре 2022 года страна предложила украинским беженцам возможность перейти на карту побыту (временный вид на жительство. — Ред.) — при трудоустройстве. Весной 2023 года к основаниям для выдачи такой карты было добавлено начало обучения, а затем воссоединение семей.

Пока нет статистики по количеству людей, которые, имея статус PESEL UKR, воспользовались предложением и получили карты побыту, но, как отмечают консультанты по легализации проживания, с которыми общался автор статьи, речь идет о сотнях, а может тысячах людей, по сравнению с более чем 950-тысячным сообществом украинских беженцев. Причины: длительный и утомительный процесс получения карты (в среднем даже 300 дней), отсутствие бесплатного доступа к системе здравоохранения. Хотя около 70% беженцев работают, сомнительно, что на основании этой работы можно сделать карту с доступом к рынку труда.

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Когда польский парламент весной 2024 принял поправку к закону о помощи гражданам Украины, новые положения содержали обещание ввести новый инструмент для легализации пребывания — карту CUKR . Это 3-летний вид на жительство, на который могут подать заявку граждане Украины, находящиеся в Польше с 4 марта 2024 года и имеющие статус временной защиты не менее 365 дней. Заявку на эту карту можно подать только онлайн, а сама процедура платная. Стоимость выдачи «решения» составляет 440 злотых, а стоимость выдачи пластиковой карты — 100 злотых. Однако этот тип разрешения можно потерять, если вы покинете территорию Польши на срок более 6 месяцев.

Хотя польское правительство планировало начать прием заявлений на карту CUKR с апреля 2025 года, пока это невозможно. Нам неизвестно, будет ли к этой карте добавлен комментарий «доступ к рынку труда», который является решающим для возможности легально работать и, соответственно, получать страховку и социальные выплаты, включая 800+. Также неизвестно, будет ли время, проведенное в Польше на основании этого типа разрешения, учитываться в иммиграционный стаж в контексте получения долгосрочного резидентства ЕС и гражданства, что является ключевым вопросом для людей, которые уже решили, что Польша теперь является их домом.

Справка Finance.ua:

В настоящее время в странах ЕС находится почти 4,3 миллиона человек с временной защитой. Это количество оставалось стабильным в течение последнего года;

по данным УВКБ ООН, 65% украинцев хотели бы вернуться домой в 2024 году. Центр международных институциональных сравнений и исследований миграции при Институте Ifo в Мюнхене выявил, что 35% людей хотят вернуться сразу после окончания боевых действий, а 11% уже покинули ЕС.

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