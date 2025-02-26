Кому откажут в выдаче карты CUKR в Польше — Finance.ua

Кому откажут в выдаче карты CUKR в Польше Сегодня 17:00 — Личные финансы

Кому откажут в выдаче карты CUKR в Польше

Карта CUKR предоставит украинцам полный доступ к рынку труда и возможность ведения предпринимательской деятельности в Польше.

Этот документ будет давать право украинским беженцам на легальное пребывание сроком на 3 года.

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Сроки

Скорее всего, заявления на карту CUKR можно будет подавать с апреля 2025 года. Однако точной даты Управление по делам иностранцев пока официально не назвало. Заявление можно будет подать исключительно онлайн.

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Кто может получить

На этот вид карты побыту смогут подать те украинцы, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года, и при выполнении следующих условий:

имели статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года и на день подачи заявления;

имеют статус PESEL UKR непрерывно в течение 365 дней,

имеют действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

обновили данные PESEL UKR.

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По действующим нормам студенты, которые изъявят желание получить карту CUKR, потеряют право на бесплатное обучение, которое им обеспечивает спецзакон.

Эту карту гражданам Украины будут выдавать по упрощенной процедуре, ее смогут получить также дети.

Кому откажут в выдаче карты CUKR

гражданин Украины не выполнил все вышеперечисленные требования;

данные гражданина Украины внесены в реестр лиц, нахождение которых на территории Республики Польша нежелательно;

данные гражданина Украины внесены в Шенгенскую информационную систему с целью отказа во въезде и пребывании;

гражданин Украины не оплатил сбор за выдачу и/или оформление вида на временное проживание.

Справка Finance.ua:

Средняя месячная заработная плата в Польше в секторе предприятий (кроме заведений, где работает менее 10 работников) в январе составила 8482,47 злотых брутто. Это на 339 злотых меньше, чем месяцем ранее. Такая ситуация сложилась потому, что именно в декабре предприятия обычно выплачивают годовые и рождественские премии.

Экономисты отмечают, что реальная заработная плата выросла на 3,7%, то есть рост зарплаты выше, чем инфляция. Это самый низкий рост реальной зарплаты с декабря 2023 года.

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