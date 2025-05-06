Сколько стоит жизнь в Польше (жилье, медицина и прочее) — Finance.ua

Сколько стоит жизнь в Польше (жилье, медицина и прочее) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Сколько стоит жизнь в Польше (жилье, медицина и прочее)

В Польше зарегистрировано более 1,5 млн граждан Украины, из которых 980 тыс. имеют статус временной защиты. Однако реальное количество украинцев в Польше может быть значительно выше, чем указывают официальные данные.

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Жилье

Цены на аренду варьируются в зависимости от города, района и типа жилья. В крупных городах, таких как Варшава, Краков и Гданьск, аренда гораздо дороже, чем в более маленьких. В Варшаве аренда однокомнатной квартиры стоит 3−4 тыс. злотых (33−44 тыс. грн.) в центре, 2−2,5 тыс. злотых (22−27 тыс. грн) — в окрестностях. Двухкомнатная квартира: центр — 4−5 тыс. (44−55 тыс. грн), окрестности — 2,5−3,5 тыс. злотых (27−37 тыс. грн).

В Кракове аренда однокомнатной квартиры от 1,5 тыс. злотых (16 тыс. грн) на окраине до 3,5 тыс. (37 тыс. грн) в центральной части города. В Гданьске и Познани аренда такой квартиры в пригороде обойдется в 1,5−2 тыс. злотых (16−22 тыс. грн), в центре — 2−3 тыс. злотых (22−33 тыс. грн). В Лодзи и Щецине в центральной части — 1,5−2 тыс. злотых (16−22 тыс. грн), на окраине — 1−1,5 тыс. злотых (11−16 тыс. грн).

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Расходы на коммунальные услуги зависят от региона, типа жилья и количества проживающих в квартире людей. В среднем на коммунальные услуги уходит около 500−900 злотых (5,4−10 тыс. грн) в месяц.

Жизнь в Польше глазами украинки из Херсона

Алина родом из Херсона. В Польшу переехала из оккупированного на тот момент россией города и уже три года живет в городе Хожув, рядом с Катовице, в Силезском воеводстве.

«Когда только приехала, было страшно, потому что все новое. Но на самом деле адаптироваться в Польше не так уж сложно. Жизнь за границей — это всегда вызов, но Польша стала для меня временным убежищем, где я смогла обрести покой, стабильность и снова ощутить безопасность. Хотя я адаптировалась к новой реальности, сердце мое всегда с Украиной», — поделилась Алина.

«Я арендую четырехкомнатный дом за 4 000 злотых (44 тыс. грн) в месяц (без коммунальных услуг) и живу здесь с семьей. Коммунальные услуги обычно оплачиваются отдельно: это еще 500−800 злотых (5,4−8,7 тыс. грн) в месяц в зависимости от сезона и потребления», — рассказала девушка.

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Еда

Средние расходы на продовольствие на человека в разрезе месяца составляют 600−1000 злотых (6,5−11 тыс. грн). Aшан и Бедронка — популярные сети супермаркетов. Цены на базовые продукты в Ашане, такие как хлеб, молоко, мясо, фрукты и овощи, немного выше, чем в других супермаркетах, но это компенсируется ассортиментом и качеством продуктов.

Бедронка считается одним из самых дешевых супермаркетов в Польше. Здесь можно найти широкий выбор продуктов по более низким ценам, чем в Ашане.

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Транспортные расходы

Общественный транспорт в Польше хорошо развит. Средняя стоимость месячного абонемента на общественный транспорт составляет 100−120 злотых (1100−1300 грн). Цены и скидки для детей, студентов и пожилых людей есть в каждом городе. Стоимость железнодорожных перевозок варьируется в зависимости от расстояния и оператора.

Цена бензина в Польше составляет 6−7 злотых (65−76 за литр).

Медицина

Медицинское обслуживание в Польше может быть бесплатным для граждан и резидентов со страховкой. Однако частные визиты к врачу могут стоить от 100 до 300 злотых (1100−3300 грн). Государственное страхование (NFZ) бесплатно для граждан, работающих и резидентов. Стоимость частного страхования варьируется от 100 до 500 злотых (1100−5400 грн) в месяц в зависимости от плана и покрытия.

В Польше действует Национальный фонд здоровья (NFZ), но без страхования доступ к бесплатной медицине ограничен.

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Напомним, украинцы оплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

Главное же статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные о средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.

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