Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ — Finance.ua
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Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ

Личные финансы
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Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ
Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ
Кабинет министров утвердил механизм возврата пенсий, уже переведенных из Ощадбанка в Пенсионный фонд. Речь идет о деньгах ВПЛ и пенсионерах, которые не прошли идентификацию вовремя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 июня 2025 г. № 745.
Согласно решению Кабмина, для возврата денег пенсионер подает заявление о возврате удержанных сумм в ПФУ лично через веб-портал или в Ощадбанке. Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.
Для удаленной подачи используются квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись. В Ощадбанке заявление можно оставить при условии предъявления паспорта, банк проверит человека и пришлет запрос в ПФУ в течение пяти календарных дней.
Возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:
  • если заявка поступила до 20-го числа — деньги перечислят в текущем месяце;
  • если после 20-го — в следующем месяце.
Счет для перевода — тот же, что используется для пенсии или указан в заявлении.
Выплаты возобновляются тем, кому пенсия возобновлена ​​по закону, — сразу по заявлению. Иным средства переводят на счет в уполномоченном банке после физической идентификации.
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В случае смерти пенсионера невыплаченная часть идет наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.
Напомним, в этом году Верховная Рада решила перевести деньги пенсионеров, не прошедших идентификацию, из Ощадбанка в Пенсионный фонд. Речь идет о сумме более 10 млрд гривен. Эти деньги ПФУ сможет направить на выплату другим пенсионерам.
Законом предусмотрено, что в 2025 году Ощадбанк перечисляет в ПФУ остаток средств, образовавшийся у него по состоянию на 1 января 2025 года на счетах внутренне перемещенных лиц, для выплаты пенсий, движения по которым не было более года, а также лиц, не прошедших физическую идентификацию в течение шести месяцев.
В то же время, было предусмотрено, что пенсионер сможет получить свои деньги, если пройдет идентификацию.
По материалам:
РБК-Україна
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