Какую недвижимость купить для жизни в Польше — Finance.ua

Какую недвижимость купить для жизни в Польше Сегодня 08:00 — Недвижимость

Какую недвижимость купить для жизни в Польше

По данным официальной статистики, беженцев из Украины в Польше уже больше миллиона. Это очень сильно влияет на спрос как на покупку, так и на аренду недвижимости.

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Какую купить недвижимость для жизни в Польше

Где посмотреть предложения для покупки жилья? В Украине обычно действуют следующим образом:

смотрят объявления о вторичном жилье;

вкладываются в новостройки;

обращаются в соответствующие агентства с запросом на подбор соответствующего потребности и имеющимся суммам жилья в конкретном регионе.

В Польше ситуация схожая, но все равно поиск происходит несколько иначе. Об этом и многом другом мы пишем в статье:

Для исследования рынка недвижимости и его популярных предложений мы решили взять за основу следующие варианты:

жилье для одинокого человека или пары преклонных лет;

дом для молодой пары;

недвижимость для большой семьи.

Выбор недвижимости в Польше зависит от потребностей и образа жизни каждой из указанных категорий покупателей. Мы изучили запросы. И результаты имеем следующие:

Одинокие для жизни в Польше выбирают квартиры-студии или однокомнатные.

Они обычно доступны по стоимости и проще в обслуживании. Относительно местонахождения обычно рассматривают районы с хорошей инфраструктурой, учитывают близость к работе, учебным заведениям или культурным центрам (например, центры городов или молодежные районы).

Из преимуществ такого приобретения подтверждаем небольшие расходы на содержание и, если в дальнейшем возникнет такая необходимость, возможность быстро найти арендаторов.

Молодые пары чаще выбирают одно-двухкомнатные квартиры.

Если есть стремление сэкономить, останавливаются на 1-комнатных, если нужно не только проживание вместе, но и отдельно пространство для собственной работы или других дел, берут 2-комнатные.

В плане расположения нравятся предложения из районов, которые отличаются хорошо развитой инфраструктурой, имеют парки и разнообразные варианты для активного времяпрепровождения.

Большие семьи покупают дома или 3−4 комнатные квартиры.

Понятно, что здесь следует рассматривать варианты с несколькими спальнями, с достаточной площадью для совместной жизни.

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В плане местопребывания, как правило, выбор делают в пользу районов со школами, детскими садами и парками. Многие предпочитают пригород больших польских городов.

Какой бы выбор вы ни делали, определите сначала бюджет. Это очень сузит круг поиска.

Затем установите, какие заведения нужны вблизи. Для кого-то важна школа или детсад рядом, а кому-то лучше, чтобы был парк или лесополоса. Относительно наличия медучреждения и отзывов о работе его специалистов также не поленитесь получить сведения.

Например, может быть досадно, если после переезда выяснится, что в клинике, условно расположенной в пяти минутах ходьбы от дома, нельзя будет получать услуги, а придется заключать договор на обслуживание в заведении другого квартала.

Конечно, нужно оценить состояние недвижимости, выяснить, новостройка это или вторичный рынок, какие потребуются затраты на переезд, какие уже после заселения на обслуживание или ремонт.

Не поленитесь изучить планы развития инфраструктуры в понравившемся районе. Это не должно быть проблемой, поскольку такие сведения находятся в открытом доступе. Делают это с целью поиска инвесторов. Зачем это при поиске недвижимости для приобретения? Этот показатель может оказать существенное влияние на стоимость выбранного жилья в будущем.

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В общем, выбор любой недвижимости — это важное решение, которое должно учитывать ваш стиль жизни, потребности и финансовые возможности. Не торопитесь. Учитывайте максимум аспектов при выборе. Посещайте тематические форумы сограждан, уже переехавших в Польшу.

Если сомневаетесь, возьмите в аренду жилье в районе, где планируете покупать недвижимость, немного поживите в нем, чтобы реально оценить все обстоятельства относительно удобства, безопасности и т. д. А потом уже принимайте окончательное решение.

Справка Finance.ua:

Некоторые профессиональные группы могут рассчитывать на служебное жилье или компенсацию аренды. В Польше стоимость аренды жилья в крупных городах колеблется от 2500 до 5000 злотых. Поэтому служебное жилье является значительным преимуществом при трудоустройстве,

Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

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