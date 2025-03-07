Работники каких профессий имеют право на бесплатное жилье в Польше — Finance.ua

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Работники каких профессий имеют право на бесплатное жилье в Польше

Личные финансы
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Работники каких профессий имеют право на бесплатное жилье в Польше
Работники каких профессий имеют право на бесплатное жилье в Польше
Некоторые профессиональные группы могут рассчитывать на служебное жилье или компенсацию аренды. В Польше стоимость аренды жилья в крупных городах колеблется от 2500 до 5000 злотых. Поэтому служебное жилье является значительным преимуществом при трудоустройстве, пишет Inpoland.net.pl.
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Право на служебное жилье в Польше имеют представители таких профессий:
  • военные,
  • полицейские,
  • пограничники,
  • сотрудники лесных хозяйств.
Раньше такие привилегии имели и учителя, работавшие в маленьких городках. Однако в 2019 году эта категория была исключена из перечня.
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Размеры помощи

Размер материальной помощи на аренду жилья для военных составляет от 450 до 1500 злотых в месяц.
Одинокие сотрудники полиции на аренду жилья получают надбавку в размере 142,50 злотых, а имеющие семьи — 285 злотых. Пограничники могут рассчитывать на финансовую поддержку от 238 до 450 злотых в месяц.
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Ранее Премьер-министр Дональд Туск объявил, что с 1 июля 2025 года компенсация на жилье для военнослужащих возрастет и составит от 900 до 1800 злотых в месяц.
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Ранее мы писали, что, согласно отчету Государственной инспекции труда Польши, в 2023 году инспекторы провели 1270 проверок, которые показали, что 7,6% работников работают нелегально, из них 20% - иностранцы. Нелегальная работа для украинцев в Польше имеет много серьезных последствий. Если человек работает нелегально, за него не платятся социальные взносы или налоги.
Штраф в размере от 500 до 5000 злотых грозит лицам, которые работают неоформленными, но при этом состоят на учете в центре занятости.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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