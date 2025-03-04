Какую пенсию получают украинцы в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую пенсию получают украинцы в Польше

Личные финансы
101
Какую пенсию получают украинцы в Польше
Какую пенсию получают украинцы в Польше
В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года пособие получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек. В целом, количество иностранных пенсионеров составляет 0,3% от общего количества пенсионеров в Польше.
Об этом пишет Inpoland.net.pl.
Польша подписала двусторонние соглашения о социальном обеспечении со странами, не входящими в ЕС. Соглашения основываются на координации Сообщества, что позволяет подать заявление на пенсию в одной стране и суммировать периоды работы, полученные в других странах. Соглашение с Украиной было заключено в 2012 году и действует с 1 января 2014 года.

Условия получения пенсии

Как пишут эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.
Условие. При условии, что у пенсионера необходимый стаж для получения польской пенсии (совокупный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).
К примеру, если украинская пенсия составляет 3370 гривен (320 злотых), то ZUS должен будет доплатить разницу между этой суммой и минимальной польской пенсией 1780,96 злотых.

Заказать быстро медицинское страхование за границу

Место для вашей рекламы
Напомним, европейские страны сталкиваются со следующими вызовами, влияющими на их пенсионные системы:
  • Старение населения. Доля людей старше 65 лет в странах ЕС к 2050 году достигнет 30% общей численности населения.
  • Снижение рождаемости. Меньшее количество молодежи, которая работает, означает меньше взносов в пенсионные фонды.
  • Рост продолжительности жизни. В среднем европейцы живут на 5−10 лет дольше, чем в 1970-х годах.
Чтобы решить эти проблемы, страны проводят несколько реформ:
  1. Повышение пенсионного возраста. Вместо традиционного выхода на пенсию в 60−65 лет, все чаще устанавливается предел 67 или даже 70 лет.
  2. Внедрение накопительных систем. Гражданам предлагают самостоятельно создавать пенсионные сбережения через частные счета.
  3. Стимулирование более позднего выхода на пенсию. Например, из-за финансовых бонусов за продолжение работы после достижения пенсионного возраста.
Какую пенсию получают украинцы в Польше

Особенности пенсионной системы Польши

  • Система. Модель объединяет государственное (ZUS) и частное (OFE) страхование. Работодатели и работники платят взносы в фонд социального страхования, обеспечивающий пенсионные выплаты.
  • Возраст выхода на пенсию. Для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет.
  • Реформы. С 1999 года введена накопительная часть. В 2020-х годах правительство частично ликвидировало обязательность вкладов в частные пенсионные фонды, увеличив государственное управление денежными средствами.
  • Особенности. Минимальная пенсия доступна при наличии 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной)

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.