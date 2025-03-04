Какую пенсию получают украинцы в Польше — Finance.ua

Какую пенсию получают украинцы в Польше Сегодня 09:02 — Личные финансы

Какую пенсию получают украинцы в Польше

В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года пособие получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек. В целом, количество иностранных пенсионеров составляет 0,3% от общего количества пенсионеров в Польше.

Об этом пишет Inpoland.net.pl

Польша подписала двусторонние соглашения о социальном обеспечении со странами, не входящими в ЕС. Соглашения основываются на координации Сообщества, что позволяет подать заявление на пенсию в одной стране и суммировать периоды работы, полученные в других странах. Соглашение с Украиной было заключено в 2012 году и действует с 1 января 2014 года.

Условия получения пенсии

Как пишут эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.

Условие. При условии, что у пенсионера необходимый стаж для получения польской пенсии (совокупный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

К примеру, если украинская пенсия составляет 3370 гривен (320 злотых), то ZUS должен будет доплатить разницу между этой суммой и минимальной польской пенсией 1780,96 злотых.

Напомним, европейские страны сталкиваются со следующими вызовами, влияющими на их пенсионные системы:

Старение населения. Доля людей старше 65 лет в странах ЕС к 2050 году достигнет 30% общей численности населения.

Доля людей старше 65 лет в странах ЕС к 2050 году достигнет 30% общей численности населения. Снижение рождаемости. Меньшее количество молодежи, которая работает, означает меньше взносов в пенсионные фонды.

Меньшее количество молодежи, которая работает, означает меньше взносов в пенсионные фонды. Рост продолжительности жизни. В среднем европейцы живут на 5−10 лет дольше, чем в 1970-х годах.

Чтобы решить эти проблемы, страны проводят несколько реформ:

Повышение пенсионного возраста. Вместо традиционного выхода на пенсию в 60−65 лет, все чаще устанавливается предел 67 или даже 70 лет. Внедрение накопительных систем. Гражданам предлагают самостоятельно создавать пенсионные сбережения через частные счета. Стимулирование более позднего выхода на пенсию. Например, из-за финансовых бонусов за продолжение работы после достижения пенсионного возраста.

Особенности пенсионной системы Польши

Система. Модель объединяет государственное (ZUS) и частное (OFE) страхование. Работодатели и работники платят взносы в фонд социального страхования, обеспечивающий пенсионные выплаты.

Модель объединяет государственное (ZUS) и частное (OFE) страхование. Работодатели и работники платят взносы в фонд социального страхования, обеспечивающий пенсионные выплаты. Возраст выхода на пенсию. Для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет.

выхода на пенсию. Для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Реформы. С 1999 года введена накопительная часть. В 2020-х годах правительство частично ликвидировало обязательность вкладов в частные пенсионные фонды, увеличив государственное управление денежными средствами.

С 1999 года введена накопительная часть. В 2020-х годах правительство частично ликвидировало обязательность вкладов в частные пенсионные фонды, увеличив государственное управление денежными средствами. Особенности. Минимальная пенсия доступна при наличии 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

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