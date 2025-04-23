Средняя пенсия в Польше — Finance.ua

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Средняя пенсия в Польше

Личные финансы
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Средняя пенсия в Польше
Средняя пенсия в Польше
Средняя пенсия в Польше в 2024 году значительно выросла по сравнению с 2023 годом.
Об этом говорится в отчете ZUS, подготовившем отчет о финансовом состоянии Фонда социального страхования, пишет Incoland.
Средняя пенсия в Польше определяется как соотношение суммы выплат, выплаченных за определенный период (включает пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца), к количеству бенефициаров на то время.
В 2024 году на разные виды пенсий было выплачено 406,2 млрд злотых, более 90% этой суммы (369 млрд злотых) было выплачено из Фонда социального страхования. Это на 15,5% больше, чем в 2023 году.
Средняя пенсия в 2024 году составила 3735,34 злотых брутто (около 41 593 грн). Это рост на 14,2% по сравнению с 2023 годом, когда средняя пенсия составила 3311,61 злотых брутто.
Из отчета ZUS видно, что изменилось количество застрахованных лиц. Количество застрахованных в ZUS на конец 2024 года составило более 16,2 млн (в пенсионном страховании и страховании по инвалидности) и было на 5,8 тысячи больше, чем в 2023 году.
71,3% всех застрахованных составляют работники, работающие по трудовому договору (умова о праце), 11,1% - это лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность или члены их семей, помогающие в ведении бизнеса, 8,6% - лица, работающие на основании договора подряда, агентского договора или договора о предоставлении услуг.
Также среди всех застрахованных 7,3% - иностранцы. Это около 1,2 млн человек.
Наибольшую группу застрахованных иностранцев на протяжении многих лет составляют граждане Украины. На конец 2024 года их насчитывалось 787,5 тысячи, что составляет 66% всех застрахованных лиц, с гражданством отличным от польского, и 4,8% общего количества застрахованных лиц.
Ранее мы писали, что самая высокая пенсия в Польше составляет 51 350 злотых, ее выплачивает ZUS в Забже. У пенсионера-рекордсмена стаж 62 года 5 месяцев 18 дней. За свою профессиональную деятельность мужчина ни разу не был на больничном.
В 2023 году он ежемесячно получал пенсию 43 412 злотых, в 2024 году после индексации — 48 673,53 злотых. После последнего повышения мужчина будет получать более 51 тысячи злотых ежемесячно.

Справка Finance.ua:

  • С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых.
  • В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года помощь получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек.
  • Как отмечают эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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