«єВідновлення»: что нужно знать о бронировании средств на покупку нового жилья в «Дія» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єВідновлення»: что нужно знать о бронировании средств на покупку нового жилья в «Дія»

Личные финансы
5
«єВідновлення»: что нужно знать о бронировании средств на покупку нового жилья в «Дія»
«єВідновлення»: что нужно знать о бронировании средств на покупку нового жилья в «Дія»
В Украине действует программа «єВідновлення», благодаря которой граждане могут получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Подать заявку и забронировать средства для покупки нового дома можно в приложении «Дія».
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали, как это сделать.

Что нужно сделать перед бронированием средств

Сначала представьте сообщение о разрушенном жилье и подать заявление на получение компенсации. Сделать это можно в приложении или на портале «Дія».
Читайте также
Затем получите сертификат и прекратите право собственности на уничтоженное жилье. Выберите новый дом для покупки.

Как забронировать средства на покупку жилья

После того как вы получите уведомление о готовности сертификата в приложении «Дія», вы можете подавать заявку на бронирование средств по сертификату.
Если вы получили подтверждение, что средства забронированы, обратитесь к нотариусу и заключите договор купли-продажи, указав сертификат как способ оплаты.
Читайте также
Специалисты отмечают, что бронирование нужно, чтобы система «зарезервировала» конкретную сумму для вашей покупки.

Что еще нужно знать

Сертификат «єВідновлення» действует в течение 5 лет с момента его получения, а вот бронирование — всего 30 дней.
Если за 30 дней вы не заключили договор купли-продажи, нужно подавать новую заявку на бронирование средств.
Это касается только брони средств и НЕ влияет на сертификат.
Читайте также
После заключения договора купли-продажи средства по сертификату поступают непосредственно на счет продавца.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для восстановления;
  • для получения компенсации «єВідновлення» в случае, если на разрушенное жилье потеряны правоустанавливающие документы, есть два способа: можно обратиться к нотариусу, регистрировавшему сделку о приобретении права собственности, или обратиться в суд. И первый, и второй вариант достаточно эффективны. Причем в случае судебного иска решения суда в большинстве своем положительные;
  • украинцы, которые находятся в Польше, также могут воспользоваться этой программой. Для участия в программе необходимо оформить доверенность на родственника или близкого человека, оставшегося в Украине.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems