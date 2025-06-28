«єВідновлення»: что нужно знать о бронировании средств на покупку нового жилья в «Дія» — Finance.ua

«єВідновлення»: что нужно знать о бронировании средств на покупку нового жилья в «Дія»
В Украине действует программа «єВідновлення», благодаря которой граждане могут получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Подать заявку и забронировать средства для покупки нового дома можно в приложении «Дія».
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали, как это сделать.
Что нужно сделать перед бронированием средств
Сначала представьте сообщение о разрушенном жилье и подать заявление на получение компенсации. Сделать это можно в приложении или на портале «Дія».
Затем получите сертификат и прекратите право собственности на уничтоженное жилье. Выберите новый дом для покупки.
Как забронировать средства на покупку жилья
После того как вы получите уведомление о готовности сертификата в приложении «Дія», вы можете подавать заявку на бронирование средств по сертификату.
Если вы получили подтверждение, что средства забронированы, обратитесь к нотариусу и заключите договор купли-продажи, указав сертификат как способ оплаты.
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Специалисты отмечают, что бронирование нужно, чтобы система «зарезервировала» конкретную сумму для вашей покупки.
Что еще нужно знать
Сертификат «єВідновлення» действует в течение 5 лет с момента его получения, а вот бронирование — всего 30 дней.
Если за 30 дней вы не заключили договор купли-продажи, нужно подавать новую заявку на бронирование средств.
Это касается только брони средств и НЕ влияет на сертификат.
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После заключения договора купли-продажи средства по сертификату поступают непосредственно на счет продавца.
Справка Finance.ua:
- в приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для восстановления;
- для получения компенсации «єВідновлення» в случае, если на разрушенное жилье потеряны правоустанавливающие документы, есть два способа: можно обратиться к нотариусу, регистрировавшему сделку о приобретении права собственности, или обратиться в суд. И первый, и второй вариант достаточно эффективны. Причем в случае судебного иска решения суда в большинстве своем положительные;
- украинцы, которые находятся в Польше, также могут воспользоваться этой программой. Для участия в программе необходимо оформить доверенность на родственника или близкого человека, оставшегося в Украине.
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