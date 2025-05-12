Всемирный банк выделяет Украине еще $84 миллиона для выплат по программе «єВідновлення» — Шмыгаль — Finance.ua
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Всемирный банк выделяет Украине еще $84 миллиона для выплат по программе «єВідновлення» — Шмыгаль

Казна и Политика
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Всемирный банк выделяет Украине еще $84 миллиона для выплат по программе «єВідновлення» — Шмыгаль
Всемирный банк выделяет Украине еще $84 миллиона для выплат по программе «єВідновлення» — Шмыгаль
Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 84 млн долларов для проекта HOPE, в рамках которого выплачиваются средства на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме.
«В эти выходные Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 84 млн долларов для проекта HOPE, в рамках которого выплачиваются средства на ремонт жилья. До конца года еще 98 тыс. украинских семей получат компенсации», — отметил Шмыгаль.
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«Два года назад стартовала программа „єВідновлення“. Государство создало механизм поддержки людей, чье жилье уничтожено или повреждено российским агрессором. За эти два года программа продемонстрировала чрезвычайную эффективность. Украинцы получают компенсации на ремонт поврежденного жилья, жилищные сертификаты для покупки нового дома, выплаты на строительство частных домов на собственных земельных участках», — подчеркнул премьер.
«На последнем заседании правительства мы дополнительно выделили еще 665 млн грн на компенсации за ремонты квартир и домов в рамках „єВідновлення“. За эти средства украинцы смогут отремонтировать более 7300 жилых помещений», — напомнил Шмыгаль.
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Он поблагодарил партнеров — Всемирный банк и Банк развития Совета Европы, благодаря которым программа воплощается в жизнь.
По материалам:
Укрінформ
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