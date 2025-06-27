Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году — Finance.ua
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Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году

Личные финансы
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Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году
Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году
В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если такого стажа не хватает — его можно «докупить». Как это сделать — рассказали специалисты Юридического советчика.

Кто может докупить стаж

Это право имеют:
• граждане младше 16 лет, принадлежащие к одной из следующих категорий:
  • работают за границей, но планируют получать пенсию в Украине;
  • приближаются к пенсионному возрасту, но не имеют достаточного стажа;
  • имеют низкий уровень официального дохода и хотят увеличить будущий размер пенсии.
• члены личного крестьянского хозяйства, не подлежащие страхованию,
• домашние работники.
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Обратите внимание! Добровольные взносы можно делать как за себя, так и за другое лицо, если оно еще не является пенсионером.

За какой период можно купить стаж

«Купить» можно только:
  • стаж, который приходится на период с 2004 года;
  • за то время, когда человек не работал официально или не был зарегистрирован как ФЛП. Если у вас был статус застрахованного лица, но вы не платили ЕСВ из-за льгот (например, в декрете или на учебе) — купить стаж за эти периоды уже невозможно.

Как заключить договор на добровольное участие

Есть два способа:
1. Лично обратиться в налоговый орган или Пенсионный фонд.
2. Дистанционно — через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Как заключить договор онлайн:
  • Войдите в личный кабинет на портале ПФУ (через квалифицированную электронную подпись, Дія. Підпис или GOV. ID (далее — электронная подпись).
  • Выберите раздел «Коммуникация по ПФУ» → «Договор о добровольном участии».
  • Заполните данные лица, за которое будут платить взносы.
  • Укажите, кто будет плательщиком: вы или другое лицо.
  • Отправьте договор и подпишите его электронной подписью.
  • Сразу уплатите взносы.

Сколько это стоит

Минимальный ежемесячный страховой взнос — 22% от минимальной заработной платы, что в 2025 году составляет 8 000 грн. Следовательно, месяц стажа обойдется не менее 1760 грн.
Если вы хотите сразу оплатить несколько месяцев или лет стажа, сумма взноса будет двойная: 1 месяц = ​​1760×2 = 3 520 грн
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Оплатить нужно одной суммой в течение 10 дней после заключения договора. Если вы заключаете договор на год и более — можете платить взносы ежемесячно, не менее 1760 грн/мес.
Как проверить, что стаж засчитан? После уплаты средств взнос будет зачислен за тот месяц, когда деньги поступили на счет ПФУ. Проверить это можно в личном кабинете на портале ПФУ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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