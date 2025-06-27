Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году — Finance.ua

Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

Кто и как может докупить стаж для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если такого стажа не хватает — его можно «докупить». Как это сделать — рассказали специалисты Юридического советчика

Кто может докупить стаж

Это право имеют:

• граждане младше 16 лет, принадлежащие к одной из следующих категорий:

работают за границей, но планируют получать пенсию в Украине;

приближаются к пенсионному возрасту, но не имеют достаточного стажа;

имеют низкий уровень официального дохода и хотят увеличить будущий размер пенсии.

• члены личного крестьянского хозяйства, не подлежащие страхованию,

• домашние работники.

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Обратите внимание! Добровольные взносы можно делать как за себя, так и за другое лицо, если оно еще не является пенсионером.

За какой период можно купить стаж

«Купить» можно только:

стаж, который приходится на период с 2004 года;

за то время, когда человек не работал официально или не был зарегистрирован как ФЛП. Если у вас был статус застрахованного лица, но вы не платили ЕСВ из-за льгот (например, в декрете или на учебе) — купить стаж за эти периоды уже невозможно.

Как заключить договор на добровольное участие

Есть два способа:

1. Лично обратиться в налоговый орган или Пенсионный фонд.

2. Дистанционно — через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Как заключить договор онлайн:

Войдите в личный кабинет на портале ПФУ (через квалифицированную электронную подпись, Дія. Підпис или GOV. ID (далее — электронная подпись).

Выберите раздел «Коммуникация по ПФУ» → «Договор о добровольном участии».

Заполните данные лица, за которое будут платить взносы.

Укажите, кто будет плательщиком: вы или другое лицо.

Отправьте договор и подпишите его электронной подписью.

Сразу уплатите взносы.

Сколько это стоит

Минимальный ежемесячный страховой взнос — 22% от минимальной заработной платы, что в 2025 году составляет 8 000 грн. Следовательно, месяц стажа обойдется не менее 1760 грн.

Если вы хотите сразу оплатить несколько месяцев или лет стажа, сумма взноса будет двойная: 1 месяц = ​​1760×2 = 3 520 грн

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Оплатить нужно одной суммой в течение 10 дней после заключения договора. Если вы заключаете договор на год и более — можете платить взносы ежемесячно, не менее 1760 грн/мес.

Как проверить, что стаж засчитан? После уплаты средств взнос будет зачислен за тот месяц, когда деньги поступили на счет ПФУ. Проверить это можно в личном кабинете на портале ПФУ.

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