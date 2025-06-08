От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ — Finance.ua

От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ Сегодня 13:13 — Личные финансы

От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ

Украинские пенсионеры имеют право на получение ежемесячной доплаты к пенсии, если их страховой стаж больше установленной нормы.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Как определяется сверхнормативный стаж

Размер доплаты зависит от того, когда работник вышел на пенсию.

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Итак, если пенсия была назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж исчисляется более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Если же это произошло после октября 2011 года — более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Пенсия увеличивается на 1% от расчетной суммы пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

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Как пояснили в ПФУ, за каждый полный год сверхнормативного стажа прибавляется 1% к пенсии от ее базового размера, однако доплата не может быть больше 1% прожиточного минимума.

Каким будет размер доплаты

В ведомстве напомнили, что в текущем году в Украине размер прожиточного минимума составляет 2361 грн.

То есть за каждый «дополнительный» год стажа начисляется 23,61 грн доплаты. К примеру, 10 дополнительных лет дадут пенсионеру +236 грн ежемесячно.

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Специалисты отмечают, что имеющийся у пенсионера сверхнормативный стаж не может быть ограничен.

Для пенсионеров, продолжающих работать, размер доплаты формируется на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии.

После увольнения размер выплаты может быть пересмотрен.

С 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет:

в 60 лет — 32 года стажа;

в 63 года — 22 года стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Напомним, украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение периода времени, который определят самостоятельно:

то ли во время официальной работы,

то ли в период между увольнением и последующим трудоустройством,

или повторным трудоустройством и до назначения пенсии.

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