От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ — Finance.ua

От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ
Украинские пенсионеры имеют право на получение ежемесячной доплаты к пенсии, если их страховой стаж больше установленной нормы.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.
Как определяется сверхнормативный стаж
Размер доплаты зависит от того, когда работник вышел на пенсию.
Итак, если пенсия была назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж исчисляется более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.
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Если же это произошло после октября 2011 года — более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.
Пенсия увеличивается на 1% от расчетной суммы пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.
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Как пояснили в ПФУ, за каждый полный год сверхнормативного стажа прибавляется 1% к пенсии от ее базового размера, однако доплата не может быть больше 1% прожиточного минимума.
Каким будет размер доплаты
В ведомстве напомнили, что в текущем году в Украине размер прожиточного минимума составляет 2361 грн.
То есть за каждый «дополнительный» год стажа начисляется 23,61 грн доплаты. К примеру, 10 дополнительных лет дадут пенсионеру +236 грн ежемесячно.
Специалисты отмечают, что имеющийся у пенсионера сверхнормативный стаж не может быть ограничен.
Для пенсионеров, продолжающих работать, размер доплаты формируется на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии.
После увольнения размер выплаты может быть пересмотрен.
С 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет:
- в 60 лет — 32 года стажа;
- в 63 года — 22 года стажа;
- в 65 лет — 15 лет стажа.
Напомним, украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение периода времени, который определят самостоятельно:
- то ли во время официальной работы,
- то ли в период между увольнением и последующим трудоустройством,
- или повторным трудоустройством и до назначения пенсии.
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