От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ — Finance.ua
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От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ

Личные финансы
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От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ
От чего зависит размер доплаты к сверхнормативному стажу: разъяснение ПФУ
Украинские пенсионеры имеют право на получение ежемесячной доплаты к пенсии, если их страховой стаж больше установленной нормы.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Как определяется сверхнормативный стаж

Размер доплаты зависит от того, когда работник вышел на пенсию.
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Итак, если пенсия была назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж исчисляется более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

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Если же это произошло после октября 2011 года — более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.
Пенсия увеличивается на 1% от расчетной суммы пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.
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Как пояснили в ПФУ, за каждый полный год сверхнормативного стажа прибавляется 1% к пенсии от ее базового размера, однако доплата не может быть больше 1% прожиточного минимума.

Каким будет размер доплаты

В ведомстве напомнили, что в текущем году в Украине размер прожиточного минимума составляет 2361 грн.
То есть за каждый «дополнительный» год стажа начисляется 23,61 грн доплаты. К примеру, 10 дополнительных лет дадут пенсионеру +236 грн ежемесячно.
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Специалисты отмечают, что имеющийся у пенсионера сверхнормативный стаж не может быть ограничен.
Для пенсионеров, продолжающих работать, размер доплаты формируется на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии.
После увольнения размер выплаты может быть пересмотрен.
С 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет:
  • в 60 лет — 32 года стажа;
  • в 63 года — 22 года стажа;
  • в 65 лет — 15 лет стажа.
Напомним, украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение периода времени, который определят самостоятельно:
  • то ли во время официальной работы,
  • то ли в период между увольнением и последующим трудоустройством,
  • или повторным трудоустройством и до назначения пенсии.
По материалам:
Finance.ua
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