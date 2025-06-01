В апреле выросла средняя зарплата для расчета пенсий: данные ПФУ — Finance.ua
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В апреле выросла средняя зарплата для расчета пенсий: данные ПФУ

Личные финансы
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В апреле выросла средняя зарплата для расчета пенсий: данные ПФУ
В апреле выросла средняя зарплата для расчета пенсий: данные ПФУ
Средний размер заработной платы в апреле, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 856 грн.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
«Пенсионным фондом Украины 26 мая 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за апрель 2029 года — 5 копеек. говорится в сообщении.
Согласно обнародованным данным, этот показатель в марте 2025 составил 19 430 грн.
Напомним, по данным Минэкономики, в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн, а по резюме — 22 387 грн.
В начале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,25 тысячи гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась на 27,6%.
По данным НБУ, дефицит кадров побуждает предприятия и далее повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных работников достаточно жесткая.
В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается.
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По материалам:
Укрінформ
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