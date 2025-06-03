Пенсионный фонд сообщил о финансировании за июнь — Finance.ua

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Пенсионный фонд сообщил о финансировании за июнь

Казна и Политика
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Пенсионный фонд сообщил о финансировании за июнь
Пенсионный фонд сообщил о финансировании за июнь
Как сообщает Пенсионный Фонд, 2 июня начато финансирование выплат за июнь:
  • на пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 0,7 млрд грн.
  • на оплату больничных — 73,2 млн. грн.
2 июня предоставлено 40,5 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Напомним, по подсчетам, в 2024 году на одного работающего гражданина приходился в среднем 1 пенсионер — а это значительная нагрузка на пенсионную систему солидарного типа.
Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о своем будущем. Одним из вариантов дополнительных накоплений является инструмент добровольных взносов от ПФУ. Так, с марта 2023 года украинцам открыли возможность самостоятельно платить взносы на свои будущие пенсии. Детальнее об этом рассказали в Пенсионном Фонде Украины.
По материалам:
Finance.ua
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