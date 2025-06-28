Продажа квартиры: как вывезти деньги за границу — Finance.ua

Продажа квартиры: как вывезти деньги за границу Сегодня 16:08 — Личные финансы

Продажа квартиры: как вывезти деньги за границу

Продажа квартиры с последующим вывозом средств за границу — сложный процесс, требующий правильного подхода. Это не только о сделке, но и о налогах, декларировании и соблюдении валютного законодательства.

О том, как вывезти деньги за границу после продажи квартиры, рассказывает адвокат Юлия Панасюк.

Как подготовиться к продаже

Прежде всего нужно правильно оформить договор купли-продажи. Обязательным требованием законодательства является нотариальное заверение договора.

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Адвокат замечает, что в договоре следует указать реальную сумму сделки, ведь это влияет на налоговые обязательства.

Следует также помнить о прозрачном оформлении платежа. Безналичный платеж через банк гарантирует доказательство легальности средств.

Что касается налогов, нужно уплатить: 5% военного сбора и 18% НДФЛ, если жилье находилось в собственности менее трех лет.

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Как задекларировать доход

После продажи квартиры необходимо подать ежегодную налоговую декларацию — это облегчит доказывание легальности происхождения средств для иностранных банков.

Для декларирования вам понадобятся следующие документы:

копия договора купли-продажи;

справка об уплате налогов;

может потребоваться справка об оценке имущества.

Как вывезти деньги за границу

Существует три способа вывоза средств за границу после продажи квартиры.

1. Банковский перевод. Это самый прозрачный способ, возможный через открытие валютного счета.

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Предоставьте документы об источнике происхождения средств (договор купли-продажи, налоговая декларация) и осуществите перевод, соблюдая валютное регулирование.

2. Вывоз наличных. В этом способе есть некоторые ограничения. В частности, наличные деньги до €10 тыс. можно вывозить без декларирования.

Если же сумма больше, ее нужно обязательно задекларировать. Чтобы это сделать, подготовьте договор, квитанции об уплате налогов.

3. Иностранный банковский счет. Подходит для хранения или последующих инвестиций. Необходимо предоставить подтверждающие документы и соблюдать правила страны, где открывается счет.

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