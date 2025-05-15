«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу — Finance.ua

«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу Сегодня 05:04

«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу

С 14 мая 2025 года «Укрзализныця» ввела новый образец электронного билета на международные маршруты между Украиной и Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Что это значит? Теперь при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша отправлением с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобным в использовании и отвечает современным международным требованиям.

Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.

Напоминаем, что из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:

№ 89/90 Киев — Перемышль;

№ 705/706, 715/716 Киев — Перемышль;

№ 35/36 Одесса — Перемышль;

№ 23/24 Киев — Хелм;

№ 51/52 Киев — Перемышль;

№ 31/32 Запорожье — Перемышль;

№ 19/20 Киев — Хелм;

№ 93/94 Харьков — Хелм;

№ 73/74 Харьков — Перемышль;

№ 119/120 Киев — Хелм;

№ 767/768 Рава-Русская — Варшава;

№ 765/766 Рава-Русская — Варшава;

№ 67/68 Киев — Варшава.

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