«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу — Finance.ua
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«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу

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«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу
«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу
С 14 мая 2025 года «Укрзализныця» ввела новый образец электронного билета на международные маршруты между Украиной и Польшей.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Что это значит? Теперь при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша отправлением с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобным в использовании и отвечает современным международным требованиям.
Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.
«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу
Напоминаем, что из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:
  • № 89/90 Киев — Перемышль;
  • № 705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
  • № 35/36 Одесса — Перемышль;
  • № 23/24 Киев — Хелм;
  • № 51/52 Киев — Перемышль;
  • № 31/32 Запорожье — Перемышль;
  • № 19/20 Киев — Хелм;
  • № 93/94 Харьков — Хелм;
  • № 73/74 Харьков — Перемышль;
  • № 119/120 Киев — Хелм;
  • № 767/768 Рава-Русская — Варшава;
  • № 765/766 Рава-Русская — Варшава;
  • № 67/68 Киев — Варшава.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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