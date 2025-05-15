«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу — Finance.ua

«Укрзализныця» вводит новый электронный билет в Польшу
С 14 мая 2025 года «Укрзализныця» ввела новый образец электронного билета на международные маршруты между Украиной и Польшей.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Что это значит? Теперь при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша отправлением с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобным в использовании и отвечает современным международным требованиям.
Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина — Австрия, Венгрия и Словакия.
Напоминаем, что из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:
- № 89/90 Киев — Перемышль;
- № 705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
- № 35/36 Одесса — Перемышль;
- № 23/24 Киев — Хелм;
- № 51/52 Киев — Перемышль;
- № 31/32 Запорожье — Перемышль;
- № 19/20 Киев — Хелм;
- № 93/94 Харьков — Хелм;
- № 73/74 Харьков — Перемышль;
- № 119/120 Киев — Хелм;
- № 767/768 Рава-Русская — Варшава;
- № 765/766 Рава-Русская — Варшава;
- № 67/68 Киев — Варшава.
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