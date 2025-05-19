Чего ждать украинским беженцам в Польше после выборов (ответ посла) — Finance.ua

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Чего ждать украинским беженцам в Польше после выборов (ответ посла)

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Чего ждать украинским беженцам в Польше после выборов (ответ посла)
Чего ждать украинским беженцам в Польше после выборов (ответ посла)
Система социальной помощи в Польше постоянно меняется. Трансформация будет естественной в соответствии с интересами страны.
Об этом сказал временный поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина.
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Отвечая на вопрос о высказываниях кандидатов в президенты, Лукасевич заявил, что нужно судить по действиям, а не по объявлениям и прогнозам на будущее.
«Польская система социальных выплат постоянно трансформируется. У нас есть собственное внутреннее обсуждение того, что делать с так называемой программой „800+“, это известная программа поддержки семей с детьми. Поэтому мы ведем это обсуждение самостоятельно, и трансформация будет вполне естественной для наших собственных интересов», — сказал он.
По его словам, украинские беженцы, граждане Украины являются частью этой системы, и они будут подпадать под изменения, которые применяются ко всем, кто является частью программы.
Лукасевич рассказал, что изменилось за последние два года, если речь идет о социальных выплатах.
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«Таким образом, мы говорим о небольших выплатах, таких как 40 злотых в месяц для семей, которые приняли беженцев. Нужно было лишь укрепить систему, сделать ее более прозрачной и соответствующей нормам. То есть это не так уж много — от людей требуется лишь, чтобы они отправляли своих детей в школу как основное условие для получения этой выплаты. И именно вокруг этого сейчас ведется дискуссия», — сказал он.
По его словам, система будет меняться в соответствии с общими требованиями.
«Речь идет скорее об изменении общей структуры, а не об отдельных социальных группах в Польше, потому что, конечно, стоит отметить, что мы принимаем более миллиона украинских беженцев, которые являются нашими жителями, нашими гостями, нашими друзьями, нашими коллегами, частью нашей бизнес-среды. Они платят налоги, и они претерпевают все необходимые изменения».
Лукасевич заявил, что поддерживает позицию украинского правительства, что нужно заставлять людей выбирать свой образ жизни: хотят ли они остаться, или они хотят вернуться, если им есть куда вернуться.
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«Это очень важно. В Украине уже существует феномен внутренне перемещенных лиц. Это 7 или 8 миллионов человек. Это огромная часть украинского общества, которая переехала с Востока на Запад, с Юга на Север.
Лукасевич заявил, что Польша не будет заставлять людей уезжать или оставаться. «Это будет их выбор. Мы можем разве что провести какие-то социологические исследования, но опять же — для этих людей нет никакой угрозы или несправедливости, которая могла бы их постигнуть», — добавил он.
Напомним, 18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли Рафал Тшасковский от власти и Кароль Навроцкий от оппозиции.
По материалам:
РБК-Україна
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