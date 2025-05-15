Иностранцы массово покупают квартиры в Польше (мнения экспертов) — Finance.ua
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Иностранцы массово покупают квартиры в Польше (мнения экспертов)

Недвижимость
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Иностранцы массово покупают квартиры в Польше (мнения экспертов)
Иностранцы массово покупают квартиры в Польше (мнения экспертов)
Продажи квартир, приобретенных иностранцами в Польше, растут.
Об этом говорят эксперты по недвижимости, пишет издание Rzeczpospolita.
Так, в прошлом году было заключено рекордное количество сделок — 17 330 общей площадью 1 008 409,75 кв. м. Годом ранее — более 14 тысяч.

Где покупают

Иностранцы чаще всего покупали квартиры в больших городах, таких как Варшава (3535 квартир), Краков (1523) и Вроцлав (1491).
В 2023 году покупка недвижимости иностранцами составляла примерно 6 процентов рынка продаж.
«Учитывая тот факт, что продажи в 2024 году упали, доля иностранцев как покупателей может возрасти до чуть более 10%», — говорит Ева Палюс, главный аналитик портала Tabelaofert Nieruchomości.
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«Наибольшее количество помещений (жилых и коммерческих) по площади иностранцы приобрели в следующих воеводствах: Мазовецком (508 133,89 кв. м), Нижнесилезском (216 377,70 кв. м) и Малопольском (123 837,27). Анализ данных последних лет свидетельствует о том, что Варшава, безусловно, является городом, где иностранцы охотнее всего покупают жилье», — ответило Министерство внутренних дел и администрации изданию «Rzeczpospolita».
Статистика показывает, что больше всего квартир приобрели украинцы, также много покупали белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь составила 58,31 м2.
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«Иностранцы чаще всего покупают квартиры для инвестиций в новых жилых массивах. Они хотят на этом заработать, потому что Польша — это рынок, который развивается и ориентирован на будущее. Хотя есть также большая группа иностранцев, которые сюда приехали, живут здесь уже некоторое время, хотят здесь поселиться и поэтому решают купить себе квартиру», — поясняет Патрик Пьета, старший агент Hamilton May.
Иностранные инвесторы чаще всего покупают квартиры (также оптом) за наличные деньги, без кредитов. Патрик Пьета: «Они думают, что Варшава дешевая, потому что в Киеве, особенно до войны, было дороже».
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По словам Евы Палус, влияние покупок иностранцев на польский рынок пока небольшое, хотя оно может усиливаться.
«Миграционные процессы продолжаются, все больше иностранцев, приехавших в Польшу несколько лет назад, теперь хотят приобрести здесь собственную квартиру. Однако иностранцы оказывают гораздо большее влияние на ситуацию на рынке аренды, поскольку большинство из них начинают свое приключение в Польше с аренды», — добавляет аналитик портала Tabelaofert.
Большое количество иностранцев, которые сейчас проживают в Польше, особенно граждан Украины и беларуси (по оценкам, около 2 миллионов человек), создает значительный рынок аренды и продажи недвижимости.
На польском рынке появились новые посреднические агентства, которые управляются гражданами Украины и направляют свое предложение преимущественно на клиентов из Восточной Европы.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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