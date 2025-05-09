Какая работа в Польше наиболее высокооплачиваемая — Finance.ua

Какая работа в Польше наиболее высокооплачиваемая Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какая работа в Польше наиболее высокооплачиваемая

Как показывают новые данные правительства Польши, на территории страны проживает около 1,55 миллиона граждан Украины. 22% от общего количества украинцев в Польше проживает в столице Варшаве. На втором месте Вроцлав, где проживает 12% украинцев.

Напомним, украинцы уплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

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Также в Польше с 2025 года минимальная заработная плата и минимальная почасовая ставка выросли.

С 1 января 2025 года применяются следующие размеры:

минимальная заработная плата — 4 666,00 злотых брутто (увеличение на 366,00 злотых по сравнению с предыдущим годом),

минимальная почасовая ставка: 30,50 злотых брутто (увеличение на 2,40 злотых).

О том, в каких профессиях самые высокие заработки, сообщает foodcom.pl.

Самые большие заработки

Программист — лидер в ІТ-индустрии

Профессия программиста имеет постоянный спрос на польском рынке труда уже много лет. Благодаря развитию технологий, интернет-систем, мобильных приложений и искусственного интеллекта программисты стали крупными игроками во многих компаниях.

В зависимости от договора (трудовой договор, B2B), зарплаты в ІТ-индустрии в Польше могут колебаться от 15 000 до 30 000 злотых в месяц. Лучшие программисты, особенно работающие в международных компаниях и в секторе машинного обучения, могут рассчитывать на еще более высокие зарплаты.

Финансовый директор

Является одной из самых престижных профессий в Польше, особенно в крупных компаниях и корпорациях. Люди в этой должности отвечают за управление общими финансами организации, создание прогнозов, анализ финансовых результатов и принятие стратегических инвестиционных решений.

Средняя зарплата финансовых директоров в Польше колеблется от 15 000 до 35 000 злотых в месяц. В случае с крупнейшими организациями или международными компаниями зарплаты могут достигать еще более высоких сумм.

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Международный товарный трейдер

Одна из наиболее быстро развивающихся профессий и становящихся все более популярными в Польше — это международный торговец товарами. Он торгует продуктами на интернациональных рынках, включая энергетические ресурсы, сплавы, сельскохозяйственную продукцию и остальные продукты. В 2025 году эта позиция становится все более важной, поскольку глобализация рынка и рост торговли делают торговлю сырьевыми товарами фундаментальной частью экономики.

На среднюю зарплату в Польше на этом посту влияют разные факторы, поэтому, в зависимости от опыта, зарплата в должности международного торговца сырьевыми товарами варьируется, но обычно значительно выше среднего показателя по стране.

Менеджер — руководитель организации

Менеджеры — еще одна профессиональная группа, которая пользуется большим спросом и имеет высокие заработки. Управление командами, проектами и процессами в организации — это очень ответственная роль. В зависимости от отрасли и компании заработок менеджеров может колебаться от 12 000 до 20 000 злотых в месяц.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер в 2025 году все еще пользуется высоким признанием и имеет высокие заработки, особенно в крупных организациях и международных компаниях.

В 2025 году медианная зарплата главного бухгалтера в Польше составит 10 000 злотых. В случае людей с многолетним опытом работы и работой в крупных компаниях зарплаты значительно выше.

Адвокат — защитник в мире права

Адвокаты в Польше до сих пор пользуются большим престижем и имеют высокие заработки. Такие лица представляют клиентов по гражданским, уголовным и коммерческим делам, а также консультируют по вопросам, связанным с административным и семейным правом.

В 2025 году адвокаты с собственной юридической фирмой могут рассчитывать на вознаграждение от 12 000 до 30 000 злотых в месяц в зависимости от специализации и опыта.

Справка Finance.ua:

Около девяти из десяти украинцев положительно оценивают свою профессиональную ситуацию в Польше. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр польского рынка труда», проведенного компанией Personnel Service.

С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

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