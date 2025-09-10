Турецкий аналог Tesla: представлен новый электромобиль TOGG (фото) 10.09.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Турецкий производитель электрокаров TOGG представил на автосалоне IAA в Мюнхене новую модель T 10 °F . Лифтбэк с запасом хода до 623 км будет представлен на европейском рынке.

10 °F станет доступен для заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии — с 29 сентября. Его подробности Новый TOGG Tстанет доступен для заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии — с 29 сентября. Его подробности раскрыли на официальном сайте турецкого бренда.

Электромобиль TOGG T 10 °F — лифтбек D-класса стоимостью примерно $50 000, который бросит вызов Tesla Model 3 и Volkswagen ID.7. Дизайн авто разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina. У него изогнутая крыша, рельефные боковины и крупные раскосые фары. Авто имеет низкий (0,24) аэродинамический коэффициент.

В салоне на всю ширину передней панели растянули четырехсекционный дисплей, еще один тачскрин заменил переключатели климата. Объем багажника лифтбека составляет 500−1350 л. Базовая комплектация включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и полуавтономного вождения. Среди опций есть акустика мощностью 470 Вт и камеры вместо зеркал.

Турецкий электромобиль TOGG T 10 °F будет предложен в заднеприводной 218-сильной и полноприводной 435-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 и 4,1 с соответственно.

Заднеприводный вариант доступен с батареями емкостью 52,4 и 88,5 кВт∙ч: запас хода составляет соответственно 350 и 623 км. Полноприводная версия комплектуется только большей батареей и способна проехать 530 км на одном заряде. Быстрая зарядка на 80% занимает 28 минут.

