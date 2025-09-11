0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wizz Air прекращает рейсы из Вены: что делать с билетами

46
Wizz Air прекращает рейсы из Вены: что делать с билетами
Wizz Air прекращает рейсы из Вены: что делать с билетами
Авиакомпания Wizz Air объявила о постепенном закрытии своей базы в Вене после стратегического пересмотра деятельности и распределения флота.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Процесс будет проходить в два этапа

С 26 октября 2025 года компания уберет два самолета и закроет рейсы в Бильбао и Лондон (Гатвик). Остальные самолеты и направления прекратят работу 15 марта 2026 года.

Почему приняли решение

Базу в Вене открыли в 2018 году. В настоящее время Wizz Air обслуживает там 28 маршрутов в 20 стран пятью самолетами Airbus A321neo. В то же время расходы на обслуживание в венском аэропорту и налоговая нагрузка существенно возросли.
Учитывая, что компания стремится развивать рынки Центральной и Восточной Европы с низкими тарифами, дальнейшая работа по венской базе стала несовместимой с бизнес-моделью Wizz Air.

Поддержка работников

Компания пообещала поддержать сотрудников в Вене во время этого перехода, предложив работу на других базах Wizz Air или других должностях в организации.

Что будет с пассажирами

Wizz Air сообщила, что пассажиры с билетами на рейсы после даты закрытия получат выбор:
  • полное возмещение в виде WIZZ-кредитов;
  • перебронирование на альтернативные рейсы Wizz Air.
Компания подчеркнула, что австрийским пассажирам и в дальнейшем будет предоставлен доступ к маршрутам из Братиславы и Будапешта, где авиаперевозчик планирует расширять сеть.
Напомним, ранее Wizz Air анонсировал запуск почти 30 новых маршрутов из аэропортов Италии и Румынии, многие из которых будут полезны украинцам, путешествующим за границу.
Также Wizz Air анонсировал четыре новых маршрута из аэропорта румынского города Крайова, известного одной из самых красивых рождественских ярмарок Европы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems