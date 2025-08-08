Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії — Finance.ua

Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував чотири нові маршрути з аеропорту румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи.
Про це авіаперевізник повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Які рейси анонсували
Вже незабаром з Крайова можна буде полетіти до таких європейських міст:
- Неаполь (Італія);
- Афіни (Греція);
- Париж-Бове (Франція);
- Барселона Ель-Прат (Іспанія).
Усі нові рейси почнуть виконуватися з кінця жовтня або початку листопада 2025 року. Квитки вже можна бронювати на сайті перевізника.
Раніше лоукостер Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту «Бухарест-Отопені» у Румунії. Так, із жовтня 2025 року Wizz Air літатиме до таких міст:
- Порту, Португалія;
- Пескара, Італія;
- Бриндізі, Італія;
- Кельн, Німеччина;
- Гданськ, Польща;
- Братислава, Словаччина.
