Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії — Finance.ua

Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії

Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував чотири нові маршрути з аеропорту румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи.

Про це авіаперевізник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Які рейси анонсували

Вже незабаром з Крайова можна буде полетіти до таких європейських міст:

Неаполь (Італія);

Афіни (Греція);

Париж-Бове (Франція);

Барселона Ель-Прат (Іспанія).

Усі нові рейси почнуть виконуватися з кінця жовтня або початку листопада 2025 року. Квитки вже можна бронювати на сайті перевізника.

Раніше лоукостер Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту «Бухарест-Отопені» у Румунії. Так, із жовтня 2025 року Wizz Air літатиме до таких міст:

Порту, Португалія;

Пескара, Італія;

Бриндізі, Італія;

Кельн, Німеччина;

Гданськ, Польща;

Братислава, Словаччина.

