Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії — Finance.ua

Wizz Air анонсував ще чотири нові маршрути з Румунії

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував чотири нові маршрути з аеропорту румунського міста Крайова, відомого одним із найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи.
Про це авіаперевізник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Які рейси анонсували

Вже незабаром з Крайова можна буде полетіти до таких європейських міст:
  • Неаполь (Італія);
  • Афіни (Греція);
  • Париж-Бове (Франція);
  • Барселона Ель-Прат (Іспанія).
Усі нові рейси почнуть виконуватися з кінця жовтня або початку листопада 2025 року. Квитки вже можна бронювати на сайті перевізника.
Раніше лоукостер Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту «Бухарест-Отопені» у Румунії. Так, із жовтня 2025 року Wizz Air літатиме до таких міст:
  • Порту, Португалія;
  • Пескара, Італія;
  • Бриндізі, Італія;
  • Кельн, Німеччина;
  • Гданськ, Польща;
  • Братислава, Словаччина.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
