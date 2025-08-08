Кому найтяжче зняти квартиру в Україні: категорії, яким часто відмовляють орендодавці — Finance.ua

Кому найтяжче зняти квартиру в Україні: категорії, яким часто відмовляють орендодавці Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Кому найтяжче зняти квартиру в Україні: категорії, яким часто відмовляють орендодавці

Наявність маленьких дітей або домашніх тварин суттєво ускладнює пошук житла в Україні. Власники житла найчастіше відмовляють таким орендарям.

Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість

Що кажуть орендодавці

Понад 45% власників здають квартири в будинках старого житлового фонду, ще чверть у новобудовах, 9% у будинках або котеджах. До найактивніших регіонів входять Київська, Дніпропетровська й Одеська області.

Ключові критерії при виборі орендарів:

фінансова спроможність (59,7%);

наявність тварин (59,1%);

маленькі діти (42,6%).

«Хоча більшість вже мали досвід здачі житла сім’ям із малими дітьми чи власникам тварин, ставлення до цих категорій різне. З тваринами здавати житло погоджуються менше — лише 53,4%. І хоча 77% орендодавців уже мали справу з орендарями з тваринами, позитивним цей досвід назвали лише трохи більше половини», — зазначає автор дослідження.

Щоб погодитися на оренду, власники часто вимагають додаткову заставу, вищу орендну плату або прописують компенсацію у договорі.

До сімей із малими дітьми власники ставляться м’якше: понад 71% готові здавати житло, і більшість (72%) мають позитивний досвід. Орендодавці часто висувають сім’ям з дітьми схожі додаткові умови — більший завдаток або прописують у договорі компенсацію за можливі пошкодження.

Що кажуть орендарі

Понад половина опитаних шукали житло протягом останніх двох років. Найважче власникам тварин:

55% кажуть, що знайти житло «дуже складно»;

78,3% стикалися з прямою відмовою;

56,3% — з підвищеною орендною платою;

30,8% - з підвищеною пильністю до стану квартири.

Водночас лише 14% орендарів вказали, що їхні тварини справді щось псували. У більшості випадків усе закінчувалося ремонтом або компенсацією.

Для сімей з дітьми ситуація трохи легша, але теж проблемна:

чверть вважає пошук «дуже складним»;

56% отримували відмову через дітей;

44,6% зіштовхнулися з підвищеною орендною платою.

14,4% зазначили, що діти щось пошкодили, і більшість із них вирішували питання шляхом заміни чи ремонту або компенсації.

Інші фактори, що впливають на рішення власників

На думку орендарів, серед основних критеріїв, на які звертають увагу орендодавці, є наявність роботи (оцінка платоспроможності — 41,3%), сімейний стан (36%) чи статус ВПО (23,8%).

До 10% орендодавців звертають увагу на політичні погляди та позицію щодо війни в Україні. Частина опитаних також зазначили, що стикались з упередженням щодо військових чи переселенців з Донбасу.

Нагадаємо, за даними Dim. ria, Київ продовжує лідирувати за ціною на оренду житла: середня вартість у липні залишилась на рівні 18,4 тис. грн за місяць. У розрізі 1-кімнатних квартир Печерський район найдорожчий — 25,2 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,3 тис. грн.

За даним OLX, на оренду однокімнатної квартири українці витрачають 50% від зарплати. Попит на оренду квартир в Україні зростає: приріст кількості відгуків по Україні становить 20%. Така ж тенденція стосується 1-, 2- та 3-кімнатних квартир, де число відгуків зросло на 20−22%.

