Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)

Нерухомість
38
Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)
Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)
Згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п’яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше 2 000 євро.
Про це пише Єuronews, посилаючись на дані звіту Deutsche Bank.
У ЄС продовжують зростати ціни на оренду житла, і найбільший стрибок вартості за останні п’ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи.
Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)
Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)
Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)
За даними Євростату, ціни на житло зросли на 27,3% у період з першого кварталу 2020 року до першого кварталу 2025 року, а орендна плата піднялася на 12,5% з червня 2020 року до червня 2025 року. Однак у цьому звіті зазначається, що зростання орендної плати в центрах міст було значно вищим за середнє.

Де найдешевші та найдорожчі

У 2025 році місячна орендна плата за трикімнатну квартиру в центрі 28 міст Європи варіюється від 1080 євро в Афінах до 5088 євро (або 4278 фунтів стерлінгів) в Лондоні. Європейські міста можна поділити на три категорії залежно від рівня орендної плати:
  1. Орендна плата понад 3 000 євро
Після Лондона найдорожчими місцями для оренди в Європі є Цюріх, Женева та Амстердам. Платити за оренду квартири в цих містах доведеться більше 3800 євро. Найдорожчі міста в Швейцарії, де орендна плата вища за 4 250 євро. Дублін, Люксембург, Париж, Копенгаген та Мюнхен також відрізняються високою орендною платою — все вище 3 000 євро. Ці міста є великими фінансовими, політичними чи міжнародними центрами, що спричиняє високий попит на житло.
  1. Орендна плата від €2 000 до €3 000
У кількох добре розвинених містах орендна плата в середньому діапазоні від 2 000 до 3 000 євро. Мілан, Едінбург та Лісабон знаходяться у верхній частині цього діапазону.
Мадрид, Стокгольм, Берлін, Франкфурт та Барселона трохи доступніші: середня орендна плата становить близько 2 500 євро.
У Бірмінгемі, Брюсселі, Відні та Празі середня вартість оренди становить близько 2100 євро. У цих містах вартість життя відносно нижча, ніж у верхньому ешелоні.
  1. Орендна плата нижче 2000 євро
Лише у п’яти європейських містах середня орендна плата нижча за 2 000 євро. Крім Афін, до них входять Будапешт (1 225 євро), Стамбул (1 614 євро), Варшава (1 881 євро) та Гельсінкі (1 928 євро).
Ці цифри показують, що у Західній та Північній Європі найвища орендна плата. Ключовими факторами у цих містах є сильна економіка, високий рівень життя та нестача житла. У Південній та Центральній Європі рівень орендної плати є більш змішаним, а Східна та Південно-Східна Європа залишається найдоступнішою.

Ціни у світі

Нью-Йорк виділяється серед інших своєю дорожнечею: орендна плата тут становить 7676 євро (8388 доларів). Каїр є найдешевшим міст — оренда квартири тут обійдеться в 377 євро.
Середня зарплата у центрах міст Дубай та Сідней перевищує 4 000 євро. Це робить їх дорожчими, ніж більшість європейських міст. Орендна плата в Торонто, Сеулі, Токіо, Москві та Шанхаї знаходиться в середньому діапазоні і становить близько 2500 євро.

Оформіть туристичне страхування швидко

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems