Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка) Сьогодні 10:07 — Нерухомість

Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року (інфографіка)

Згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п’яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше 2 000 євро.

Про це пише Про це пише Єuronews , посилаючись на дані звіту Deutsche Bank.

У ЄС продовжують зростати ціни на оренду житла, і найбільший стрибок вартості за останні п’ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи.

За даними Євростату, ціни на житло зросли на 27,3% у період з першого кварталу 2020 року до першого кварталу 2025 року, а орендна плата піднялася на 12,5% з червня 2020 року до червня 2025 року. Однак у цьому звіті зазначається, що зростання орендної плати в центрах міст було значно вищим за середнє.

Де найдешевші та найдорожчі

У 2025 році місячна орендна плата за трикімнатну квартиру в центрі 28 міст Європи варіюється від 1080 євро в Афінах до 5088 євро (або 4278 фунтів стерлінгів) в Лондоні. Європейські міста можна поділити на три категорії залежно від рівня орендної плати:

Орендна плата понад 3 000 євро

Після Лондона найдорожчими місцями для оренди в Європі є Цюріх, Женева та Амстердам. Платити за оренду квартири в цих містах доведеться більше 3800 євро. Найдорожчі міста в Швейцарії, де орендна плата вища за 4 250 євро. Дублін, Люксембург, Париж, Копенгаген та Мюнхен також відрізняються високою орендною платою — все вище 3 000 євро. Ці міста є великими фінансовими, політичними чи міжнародними центрами, що спричиняє високий попит на житло.

Орендна плата від €2 000 до €3 000

У кількох добре розвинених містах орендна плата в середньому діапазоні від 2 000 до 3 000 євро. Мілан, Едінбург та Лісабон знаходяться у верхній частині цього діапазону.

Мадрид, Стокгольм, Берлін, Франкфурт та Барселона трохи доступніші: середня орендна плата становить близько 2 500 євро.

У Бірмінгемі, Брюсселі, Відні та Празі середня вартість оренди становить близько 2100 євро. У цих містах вартість життя відносно нижча, ніж у верхньому ешелоні.

Орендна плата нижче 2000 євро

Лише у п’яти європейських містах середня орендна плата нижча за 2 000 євро. Крім Афін, до них входять Будапешт (1 225 євро), Стамбул (1 614 євро), Варшава (1 881 євро) та Гельсінкі (1 928 євро).

Ці цифри показують, що у Західній та Північній Європі найвища орендна плата. Ключовими факторами у цих містах є сильна економіка, високий рівень життя та нестача житла. У Південній та Центральній Європі рівень орендної плати є більш змішаним, а Східна та Південно-Східна Європа залишається найдоступнішою.

Ціни у світі

Нью-Йорк виділяється серед інших своєю дорожнечею: орендна плата тут становить 7676 євро (8388 доларів). Каїр є найдешевшим міст — оренда квартири тут обійдеться в 377 євро.

Середня зарплата у центрах міст Дубай та Сідней перевищує 4 000 євро. Це робить їх дорожчими, ніж більшість європейських міст. Орендна плата в Торонто, Сеулі, Токіо, Москві та Шанхаї знаходиться в середньому діапазоні і становить близько 2500 євро.

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