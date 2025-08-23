Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії — Finance.ua

Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.
Про це повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, зі столичного аеропорту «Бухарест-Отопені» він незабаром літатиме до п’яти нових міст Європи:
- Фару (Португалія);
- Берлін (Німеччина);
- Турку (Фінляндія);
- Прага (Чехія);
- Бордо (Франція).
Тим часом, з аеропорту міста Ясси, розташованого недалеко від кордону України, один із найбільших лоукостерів Європи літатиме за чотирма новими маршрутами:
- Валенсія (Іспанія);
- Пескара (Італія);
- Копенгаген (Данія);
- Прага (Чехія).
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
Крім того, зі столиці Трансільванії Клуж-Напоки Wizz Air додасть чотири нові маршурти:
- Маракеш (Марокко);
- Мілан Мальпенса (Італія);
- Осло (Норвегія);
- Нючепінг (Швеція).
З найбільшого аеропорту Мілана — «Мальпенса» авіакомпанія літатиме до чотирьох нових міст:
- Севілья (Іспанія);
- Аліканте (Іспанія);
- Брашов (Румунія);
- Глазго (Шотландія).
Тим часом, з найбільшого аеропорту Італії «Рим-Фьюмічіно» Wizz Air анонсувала три нові напрямки:
- Глазго (Шотландія);
- Брашов (Румунія);
- Бордо (Франція).
При цьому для аеропорту Венеції імені Марко Поло буде додано аж сім нових маршрутів:
- Бордо (Франція);
- Ларнака (Кіпр);
- Таллінн (Естонія);
- Кутаїсі (Грузія);
- Лондон (Велика Британія);
- Валенсія (Іспанія);
- Таль-Авів (Ізраїль).
Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.
Поділитися новиною
Також за темою
Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії
Boeing готується до масштабного контракту з Китаєм на 500 літаків
Labubu може стати бізнесом на $1 млрд уже цього року
«Нова пошта» показала графік роботи на День Незалежності України
Керуючий активами ICU розповів, коли варто виходити з інвестицій
Fintech Farm запустила необанк в Узбекистані