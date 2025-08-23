Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії — Finance.ua
Фондовий ринок
32
Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.
Про це повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, зі столичного аеропорту «Бухарест-Отопені» він незабаром літатиме до п’яти нових міст Європи:
  • Фару (Португалія);
  • Берлін (Німеччина);
  • Турку (Фінляндія);
  • Прага (Чехія);
  • Бордо (Франція).
Тим часом, з аеропорту міста Ясси, розташованого недалеко від кордону України, один із найбільших лоукостерів Європи літатиме за чотирма новими маршрутами:
  • Валенсія (Іспанія);
  • Пескара (Італія);
  • Копенгаген (Данія);
  • Прага (Чехія).

Крім того, зі столиці Трансільванії Клуж-Напоки Wizz Air додасть чотири нові маршурти:
  • Маракеш (Марокко);
  • Мілан Мальпенса (Італія);
  • Осло (Норвегія);
  • Нючепінг (Швеція).
З найбільшого аеропорту Мілана — «Мальпенса» авіакомпанія літатиме до чотирьох нових міст:
  • Севілья (Іспанія);
  • Аліканте (Іспанія);
  • Брашов (Румунія);
  • Глазго (Шотландія).
Тим часом, з найбільшого аеропорту Італії «Рим-Фьюмічіно» Wizz Air анонсувала три нові напрямки:
  • Глазго (Шотландія);
  • Брашов (Румунія);
  • Бордо (Франція).
При цьому для аеропорту Венеції імені Марко Поло буде додано аж сім нових маршрутів:
  • Бордо (Франція);
  • Ларнака (Кіпр);
  • Таллінн (Естонія);
  • Кутаїсі (Грузія);
  • Лондон (Велика Британія);
  • Валенсія (Іспанія);
  • Таль-Авів (Ізраїль).
Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.
За матеріалами:
УНІАН
Payment systems