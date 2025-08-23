Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії — Finance.ua

Wizz Air запустить майже три десятки нових маршрутів з Італії та Румунії Сьогодні 06:19 — Фондовий ринок

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск майже 30 нових маршрутів з аеропортів Італії та Румунії, багато з яких будуть корисними українцям, які подорожують за кордон.

Про це повідомив авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, зі столичного аеропорту «Бухарест-Отопені» він незабаром літатиме до п’яти нових міст Європи:

Фару (Португалія);

Берлін (Німеччина);

Турку (Фінляндія);

Прага (Чехія);

Бордо (Франція).

Тим часом, з аеропорту міста Ясси, розташованого недалеко від кордону України, один із найбільших лоукостерів Європи літатиме за чотирма новими маршрутами:

Валенсія (Іспанія);

Пескара (Італія);

Копенгаген (Данія);

Прага (Чехія).

Крім того, зі столиці Трансільванії Клуж-Напоки Wizz Air додасть чотири нові маршурти:

Маракеш (Марокко);

Мілан Мальпенса (Італія);

Осло (Норвегія);

Нючепінг (Швеція).

З найбільшого аеропорту Мілана — «Мальпенса» авіакомпанія літатиме до чотирьох нових міст:

Севілья (Іспанія);

Аліканте (Іспанія);

Брашов (Румунія);

Глазго (Шотландія).

Тим часом, з найбільшого аеропорту Італії «Рим-Фьюмічіно» Wizz Air анонсувала три нові напрямки:

Глазго (Шотландія);

Брашов (Румунія);

Бордо (Франція).

При цьому для аеропорту Венеції імені Марко Поло буде додано аж сім нових маршрутів:

Бордо (Франція);

Ларнака (Кіпр);

Таллінн (Естонія);

Кутаїсі (Грузія);

Лондон (Велика Британія);

Валенсія (Іспанія);

Таль-Авів (Ізраїль).

Крім цього, Wizz Air також запустити новий рейс з ізраїльського Тель-Авіва в грецькі Салоніки.

