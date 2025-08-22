Boeing готується до масштабного контракту з Китаєм на 500 літаків — Finance.ua

Boeing готується до масштабного контракту з Китаєм на 500 літаків
Компанія Boeing Co. наближається до фіналізації угоди з Китаєм щодо продажу до 500 літаків.
Про це повідомляє Bloomberg.
Це може покласти край тривалій паузі у продажах, яка триває з часу візиту Дональда Трампа до Пекіна у 2017 році. Наразі сторони узгоджують деталі, зокрема типи авіалайнерів, їхню кількість та графік постачання. За даними співрозмовників, операція залишається залежною від пом’якшення торговельних суперечок між країнами й усе ще може зірватися.
Китайські чиновники вже почали консультації з національними авіакомпаніями щодо потреб у літаках Boeing. Масштаб угоди нагадує контракт на аналогічну кількість авіалайнерів, який Пекін попередньо погодив із Airbus SE, але офіційно ще не оголосив.
Очікується, що потенційний контракт стане центральною частиною ширшої торговельної угоди, яка може принести вигоду і адміністрації Дональда Трампа, і лідеру китаю Сі Цзіньпіну. У 2023 році вже готувалося схоже оголошення, однак зустріч тодішнього президента Джо Байдена та Сі у Сан-Франциско завершилася без підписання домовленості.
