Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing з США — Finance.ua
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Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing з США

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Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing своїм авіакомпаніям після того, як Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження взаємних мит.
Про це повідомляє Bloomberg.
У понеділок, 12 травня, Вашингтон і Пекін у Женеві домовилися про скорочення взаємних мит між двома найбільшими економіками світу на 90 днів. Офіційні особи в КНР почали повідомляти внутрішніх перевізників та урядові установи про те, що постачання літаків, вироблених у США, можуть відновитися.
У квітні принаймні три літаки з центру постачання Boeing у Китаї повернули до США. Авіагігант заявив, що клієнти в Китаї не прийматимуть постачання нових літаків через мита, і компанія розглядає можливість перепродажу десятків літаків.
На Китай припадає близько 10% комерційних замовлень Boeing, і це важливий ринок авіаційної техніки, який постійно зростає. У Boeing заявили, що цього року компанія планувала поставити китайським перевізникам 50 літаків, 41 з яких перебувають у виробництві або на стадії попереднього складання.
Очікується, що китайські замовники отримають 25 з 30 літаків 737 MAX, які були побудовані до 2023 року, але ще не були поставлені. Крім того, Китай вже звільнив від високих мит деякі деталі аерокосмічного обладнання, включаючи двигуни та шасі.
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